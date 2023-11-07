07 ноября 2023, 11:37

Заболеваемость ковидом в России за неделю подскочила почти на 40%

РИА «Новости»
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Заболеваемость ковидом за последнюю неделю выросла в России на 31,7%. Такие данные представили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%», - уточнили штабе.

Рост заболеваемости зафиксировали в 73 регионах страны.

С 30 октября по 5 ноября число госпитализаций из-за ковида составило 5042 случая ( 33,4% к показателю предшествующей недели), отметили специалисты.

Рост числа госпитализаций зафиксировали в 64 субъектах, в том числе в 33-х из них наблюдается увеличение более интенсивное, чем в среднем по России.

За новый отчетный семидневный период полностью выздоровели 22 993 человека. Скончались 63 пациента.

Коронавирус в России и в мире
07 ноября 2023, 10:49
ИИ-сервис для заключительного диагноза заработал в поликлиниках Москвы
РИА «Новости»
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Во всех поликлиниках столицы для взрослых заработал новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он позволяет врачам поставить заключительный диагноз на основе данных медкарты за последние два года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, цифрового помощника создали в рамках крупного сотрудничества опытных инженеров и высококвалифицированных врачей. Его задача - помочь сотруднику медучреждения и предложить ему альтернативное мнение.

«Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье - жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию - протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», - разъяснила Ракова.

Искусственный интеллект не выполняет функцию врача, а лишь становится его ассистентом и предоставляет второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний. В их числе - сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка.

Разработка подключается, когда после осмотра терапевт ставит пациенту заключительный диагноз. ИИ-ассистент анализирует полученные данные и сравнивает их с информацией медкарты со сроком давности не более двух лет. После он формирует диагноз. Если он отличается от поставленного врачом, система сообщает об этом.

При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Если мнения врача и цифрового помощника одинаковые, то система пишет, что поддерживает медика в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87%.

Ранее Валентина Матвиенко призвала регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
07 ноября 2023, 05:17
Врач рассказал, как повысить потенцию с помощью топора
Freepik
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Стресс, недосып, лишний вес и вредные привычки снижают мужскую потенцию. Врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смерницкий рассказал «Российской газете» как повысить либидо без таблеток.

По словам врача, мужчинам не меньше, чем женщинам, важно следить за своим весом. Ожирение вызывает гормональный дисбаланс, который негативно влияет на репродуктивную функцию. Если заметили, что окружность талии более 94 сантиметров - пора садиться на диету.

При этом важно уделять внимание качеству питания: уменьшить количество «быстрых» углеводов и наполнить рацион животным белком, овощами и фруктами. Курение ухудшает эрекцию, рассказал Смерницкий. Каждая выкуренная сигарета вызывает спазм сосудов, в том числе, сосудов полового члена.

Алкоголь - тоже враг влечения. Он приводит к снижению выработки тестостерона, что негативно сказывается на потенции. Особенно коварно пиво - оно повышает уровень эстрогенов и снижает тестостерон.

Естественный способ повысить уровень тестостерона - отказаться от вредных привычек, наладить режим дня и уделять время физическим нагрузкам. Исследования показали, что интенсивная физическая нагрузка у мужчин в течение трех месяцев повышает уровень тестостерона на 36%. А рубка дров вообще действует мгновенно: подобная часовая активность повышает уровень тестостерона на 48%.

Ранее стало известно, как вейпы влияют на мужскую потенцию.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
07 ноября 2023, 03:48
Ученые определили, какой размер пениса считается «удачным»
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Согласно исследованию американских ученых, средний размер мужского полового члена в состоянии эрекции составляет 13,1 сантиметра. Такие данные привело издание Pravda.ru.

По данным журналистов, это число представляет собой медиану, а не среднее арифметическое. Это значит, что все мужчины, у которых размер пениса больше, могут считать, что им «повезло».

Чтобы выяснить средний размер пениса, ученые использовали данные 17 ранее опубликованных работ и выборку из 15 521 мужчин разных этнических групп: азиатов, европейцев и африканцев. По данным исследования, большинство мужчин находятся в диапазоне от 12 до 16 сантиметров. При этом 25% имеют размер менее 12 сантиметров и 25% - около 14 сантиметров. Членами длиной больше 20 сантиметров обладает лишь 1% мужчин, а менее 10 сантиметров - около 5%.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота вагинальных оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера.

Ученые Мужчины Секс
07 ноября 2023, 02:28
Названы три возраста, когда наиболее опасно пить алкоголь
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Австралийские ученые выделили три возраста, когда употребление алкоголя может грозить самыми пагубными последствиями для мозга. Новое исследование опубликовал журнал BMJ.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса обозначили три возрастные категории, когда мозг человека более всего слаб, находясь под воздействием алкоголем. Первая - когда ребенок еще не появился на свет и находится в утробе матери. Ученые предупредили, что употребление алкоголя во время беременности может спровоцировать уменьшение объема мозга и разные нарушения у плода.

Вторая категория - от 15 до 19 лет. Распитие спиртного в подростковом возрасте грозит уменьшением объема коры мозга и функциональной связности. Кроме того, алкоголь пагубно скажется на развитии белого вещества.

В третью категорию вошли пожилые люди, у которых пристрастия к горячительным напиткам могут вызвать все типы деменции.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин объяснил, что сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям для организма.

Алкоголь Ученые

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