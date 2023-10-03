Заболеваемость коронавирусом выросла в России за неделю

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«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,4 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 13,8%», - указали в оперштабе.

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 65 российских регионах. В 18 субъектах показатель выше, чем в среднем по стране.

Всего за неделю с 25 сентября по 1 октября в России госпитализировали 2556 человек, это на 9,8% больше, чем неделей ранее. Количество выздоровевших за тот же период увеличилось на 30,9% по сравнению с предыдущей неделей и составило 13 513 человек.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, как не заразиться коронавирусом в сезон заболеваний. Специалист посоветовал мониторить появление вакцин, носить маску в общественных местах и соблюдать другие меры профилактики.