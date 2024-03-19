19 марта 2024, 17:29

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России

РИА «Новости»
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За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 9%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В стране зафиксировали около 738 тысяч случаев ОРВИ. Среднероссийские показатели заболеваемости оказались превышены в 49 регионах.

«Свыше 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится около 84%», - рассказали в ведомстве.

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 5%, за неделю выявили более 24 тысяч случаев заражения инфекцией. В стране циркулирует штамм «омикрон».

Всплеск респираторных заболеваний традиционно пришелся на начало весны. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров напомнил россиянам об опасности самолечения гриппа и ОРВИ.

Грипп Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире ОРВИ
22 марта 2024, 04:43
Человеку впервые успешно пересадили генетически отредактированную почку свиньи
Freepik
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Первую в мире успешную операцию по пересадке человеку генетически отредактированной почки свиньи провели хирурги компании Mass General Brigham из Массачусетса. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Генетически отредактированную почку свиньи с 69 геномными изменениями успешно пересадили живому пациенту: 62-летнему мужчине, страдающему терминальной стадией заболевания почек. Операция прошла 16 марта.

Медики считают это знаменательной вехой в трансплантологии. Это обеспечит пациентов более доступными органами и станет «спасательным кругом» для миллионов пациентов, страдающих почечной недостаточностью, уверены врачи.

В прошлом году американские врачи впервые пересадили человеку глаз. Операция прошла с участием более 140 хирургов и медработников и продлилась 21 час.

Врачи Мужчины Медицина
22 марта 2024, 03:59
Мужчинам рассказали, какая повседневная привычка может навредить потенции
Freepik
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Из-за длительного сидения за компьютером у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Об этом в своем Telegram-канале рассказал уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

Исследования показали, что долгое сидение у компьютера провоцирует эректильную дисфункцию. Риск возникновения проблем увеличивается с каждым проведенным за столом часом.

По словам Лубенникова, исправить ситуацию можно. Для этого нужно регулярно заниматься спортом. Физические нагрузки особенно полезны людям с малоподвижным образом жизни, добавил уролог.

Мужское здоровье также помогут укрепить частые эрекции. Исследователи установили, что натренировать пенис мужчины вполне реально.

Исследования Болезни Мужчины Наука
18 марта 2024, 14:57
Стало известно, почему в кофе нельзя добавлять молоко и сливки
Unsplash
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Польза кофе значительно снижается при добавлении молока или сливок. Об этом изданию Express рассказал нейробиолог Роберт Лав.

Бодрящий напиток служит источником полифенолов. В 100 миллилитрах кофе средней крепости содержится около 214 миллиграммов соединения. Эти вещества - антиоксиданты, которые защищают людей от появления некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных расстройств и диабета.

«Но когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу», - объяснил Лав.

Споры о пользе и вреде кофе до сих пор не утихают. Точно известно, что умеренное потребление напитка не противопоказано здоровому человеку. В день следует выпивать от трех до пяти чашек.

Кофе Здравоохранение Продукты
18 марта 2024, 08:56
Диетолог посоветовал отказаться от йогуртов и гранолы
Unsplash
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Ультраобработанные продукты могут спровоцировать диабет, рак, болезни сердца и ожирение. Следует исключить из рациона йогурты, гранолу и плавленый сыр, сообщил в статье Daily Mail диетолог Майкл Мосли.

«Если вы посмотрите на ингредиенты, то увидите, что они, как правило, содержат большое количество соли, жира и сахара, а также список загадочных ингредиентов, о которых вы почти наверняка никогда не слышали», - объяснил он.

Диетолог провел эксперимент и в течение пары недель питался, заменив половину рациона ультраобработанными продуктами. В первые же дни у мужчины появились храп и вялость. К концу эксперимента обследование Майкла Мосли показало повышенное давление, диабетический уровень сахара и увеличение веса.

Диетолог посоветовал исключить из рациона плавленый сыр, хлопья, сладкие йогурты, гранолу, чипсы, нарезной хлеб, бургеры. Он заявил, что исследования показали связь употребления этих продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом и гипертонией.

Доктор Майкл Дансингер назвал два первых симптома диабета. Он объяснил, почему больные испытывали голод и жажду.

Еда Диеты Продукты

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