Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России

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В стране зафиксировали около 738 тысяч случаев ОРВИ. Среднероссийские показатели заболеваемости оказались превышены в 49 регионах.

«Свыше 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится около 84%», - рассказали в ведомстве.

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 5%, за неделю выявили более 24 тысяч случаев заражения инфекцией. В стране циркулирует штамм «омикрон».

Всплеск респираторных заболеваний традиционно пришелся на начало весны. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров напомнил россиянам об опасности самолечения гриппа и ОРВИ.