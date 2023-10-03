Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась в Москве

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За указанный период в Москве выявили 4193 случая заболевания COVID-19, госпитализировали 587 человек. Число выздоровевших составило 4813 человек. Кроме того, врачи зафиксировали пять летальных исходов.

По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализированных снизилось на 112, а выявленных случаев заболевания - на 721. Число выздоровевших стало больше на 125 человек. Летальных исходов стало на два меньше.

Тем не менее, за предыдущую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48%. От последствий инфекции скончались 14 человек.

Вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил всплеск заражения коронавирусом на фоне появления нового штамма под названием «пирола».