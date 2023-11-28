28 ноября 2023, 16:30

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на треть

Сайт мэра и правительства Москвы
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В России с 20 по 26 ноября количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 32,8% по сравнению с прошлой неделей, а число госпитализаций возросло на 25,3%. Данные предоставили в официальной сводке оперативного штаба.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах России, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, количество заболевших возросло в 79 субъектах. Также увеличились и показатели тех, кто выздоровел. Всего в России их количество достигло 54 797 человек. Это на 37,9% больше, чем на прошлой неделе.

В Москве за неделю выявили 13 590 случаев COVID-19, а госпитализировали 1122 пациента. Кроме того, врачи зафиксировали 19 летальных исходов, а выздоровели 10 519 человек.

Несмотря на такую клиническую картину, в России не планируют вводить новые ковидные ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые формы заболевания встречаются нечасто, поэтому оснований для принятия строгих мер нет.

Здравоохранение Медицина Коронавирус в Москве Москва 2023
28 ноября 2023, 10:03
Смертность от цервикального рака в России увеличилась
Unsplash
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Количество смертей от рака шейки матки в России выросло. Россиянам следует обратить внимание на способы ранней диагностики и профилактики заболевания, сообщило РИА «Новости».

Издание напомнило об исследованиях кандидата медицинских наук Антона Барчука, онколога из Европейского университета и ИТМО. Он проанализировал данные, собранные в популяционных регистрах рака и пришел к выводу, что смертность от цервикального рака среди женщин северо-западных регионов России увеличилась.

«Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации», - указал ученый.

Исследование международных ученых, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, также показало, что риск рака разных видов увеличивают такие факторы как табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова посоветовала женщинам после 21 года регулярно проверяться на рак шейки матки. По ее словам, всем людям после 40 лет следует измерять давление и обращаться к специалистам в случае его повышения.

Ученые Медицина Рак Онкология
27 ноября 2023, 11:04
Новый стандарт медицинской помощи женщинам разработали в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве начали вводить новый подход к медпомощи для женщин. Прежние женские консультации заменят на инновационные центры здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. <…> Сейчас мы приступаем к реализации проекта и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве», - рассказала она.

Жительницы столицы получат широкий спектр услуг, начиная от консультирования и диагностики до сопровождения беременности на протяжении всех этапов жизни. С принятием данного стандарта москвички будут четко осведомлены о порядке мероприятий, а также о том, куда и в какие сроки следует обращаться для получения необходимой помощи. Кроме того, в электронной медицинской карте появится новый раздел, посвященный женскому здоровью.

Центры здоровья женщин свяжут с крупными медицинскими учреждениями, и по возможности будут располагаться в непосредственной близости от родильных домов и перинатальных центров. В настоящее время уже отобрали десять подходящих зданий, в трех из них начался ремонт. Первый подобный объект на базе Городской клинической больницы № 31 имени Г. М. Савельевой начнет прием пациентов 11 декабря.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила основные риски для женского здоровья после 50 лет.

Здравоохранение Больницы Москва 2023
27 ноября 2023, 03:47
Врач перечислил основные риски для женского здоровья после 50 лет
Unsplash
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Врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова предупредила женщин, что после 50 лет повышается риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета. Она рекомендовала вовремя обращаться к врачу и отслеживать все подозрительные симптомы. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Медик объяснила это тем, что до наступления менопаузы женский организм защищают эстрогены, поэтому и риск возникновения таких заболеваний даже ниже, чем у мужчин.

«В качестве профилактики всем людям после 40 лет рекомендуется измерять давление: если оно выше показателя 140/90, то это повод для обращения к специалисту», - предупредила Исакова.

Специалист также напомнила, что после 50 лет женщинам нужно опасаться сахарного диабета второго типа. Врач рекомендовала сдавать анализ крови на глюкозу или гликированный гемоглобин, а также на липидный профиль, чтобы держать ситуацию со здоровье на контроле.

Исакова подчеркнула, что необходимо проверяться и на онкологические заболевания, в частности, на рак шейки матки, причем уже после 21 года.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, что людям с язвой желудка, синдромом раздраженного кишечника, целиакией и рефлюксной болезнью не рекомендуют употреблять острую еду. Она предупредила, что такие продукты могут спровоцировать обострение заболевания.

Болезни Врачи Онкология
27 ноября 2023, 00:23
Россиянам назвали 5 требующих обращению к врачу симптомов
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Заместитель главврача медицинского онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова перечислила пять симптомов, которые требуют незамедлительного обращения к медикам. Среди них грудные боли, высокая температура и диарея, написал RT.

Также в списке оказались длительная тошнота, затрудненное дыхание и нарушения сердечного ритма. Например, долгое повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях, сказала медик.

Нарушения ритма сердца могут указывать на потенциальное появление или обострение сердечных болезней, а также сбоях в работе желудочков сердца.

«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», - предупредила она.

Врач рекомендовала направляться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, если они длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.

Врач Александр Мясников ранее рассказал о полезных свойствах свеклы. По его словам, этот овощ может помочь в борьбе с раком

Болезни Лекарства Врачи

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