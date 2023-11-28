Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на треть

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах России, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, количество заболевших возросло в 79 субъектах. Также увеличились и показатели тех, кто выздоровел. Всего в России их количество достигло 54 797 человек. Это на 37,9% больше, чем на прошлой неделе.

В Москве за неделю выявили 13 590 случаев COVID-19, а госпитализировали 1122 пациента. Кроме того, врачи зафиксировали 19 летальных исходов, а выздоровели 10 519 человек.

Несмотря на такую клиническую картину, в России не планируют вводить новые ковидные ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые формы заболевания встречаются нечасто, поэтому оснований для принятия строгих мер нет.