Японская фармкомпания оставила Россию без вильпрафена

Препараты отличались формой выпуска - покрытые пленочной оболочкой либо растворимые. В России вильпрафен от Astellas выпускали заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». Представители второй подтвердили, что японская компания решила свернуть его производство в России.

К середине декабря вильпрафен, по данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», полностью исчез из продажи в Санкт-Петербурге, Тамбове и Перми. Препарат частично остался в Москве, Воронеже и Самаре.

Лекарства на основе джозамицина назначали для лечения инфекций дыхательных путей, ЛОР-заболеваний, офтальмологии, дерматологии, стоматологии и гастроэнтерологии. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в России нет аналогов вильпрафена. Минздрав предложил заменить его препаратами на основе азитромицина и кларитромицина.

Американская компания MSD планировала вывести с российского рынка вакцины от кори, ветрянки, краснухи и паротита. Профессор Михаил Костинов заявил, что их можно заменить препаратами из Индии.

В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК , что вывела его с российского рынка.