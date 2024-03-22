«Выключили и включили». Перенесший клиническую смерть мужчина рассказал о пережитом

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Пациент поступил в больницу имени Середавина с сердечным приступом и впал в состояние клинической смерти. Его сердце остановилось, хотя периодически подавало слабые импульсы.

Медики продолжили борьбу за жизнь пациента, действуя уверенно и хладнокровно.

«В течение 10 минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы», - заявил заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 Артем Алексанкин.

По словам «воскресшего» мужчины, в момент клинической смерти он ничего не чувствовал и света в конце тоннеля не видел.

«Как будто меня выключили и включили. Открыл глаза, увидел медсестру», - рассказал он.

Врачи одинцовской бригады скорой помощи спасли пациента , который пережил клиническую смерть. Врачи сразу диагностировали у 42-летнего мужчины инфаркт миокарда. После ЭКГ-исследования у пациента остановилось сердце. Пациента доставили в отделение кардиореанимации регионального сосудистого центра и срочно прооперировали.