22 марта 2024, 19:26

«Выключили и включили». Перенесший клиническую смерть мужчина рассказал о пережитом

РИА «Новости»
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В Самаре бригада врачей вернула к жизни мужчину, который перенес клиническую смерть продолжительностью в 50 минут. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пациент поступил в больницу имени Середавина с сердечным приступом и впал в состояние клинической смерти. Его сердце остановилось, хотя периодически подавало слабые импульсы.

Медики продолжили борьбу за жизнь пациента, действуя уверенно и хладнокровно.

«В течение 10 минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы», - заявил заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 Артем Алексанкин.

По словам «воскресшего» мужчины, в момент клинической смерти он ничего не чувствовал и света в конце тоннеля не видел.

«Как будто меня выключили и включили. Открыл глаза, увидел медсестру», - рассказал он.

Врачи одинцовской бригады скорой помощи спасли пациента , который пережил клиническую смерть. Врачи сразу диагностировали у 42-летнего мужчины инфаркт миокарда. После ЭКГ-исследования у пациента остановилось сердце. Пациента доставили в отделение кардиореанимации регионального сосудистого центра и срочно прооперировали.

Больницы Скорая помощь Врачи
23 марта 2024, 02:58
Появились кадры машин скорой помощи у Красногорской больницы после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Красногорскую больницу продолжают приезжать машины скорой помощи после теракта в Crocus City Hall. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

В Химки на вертолете доставили пострадавшего при теракте в Crocus City Hall. На видео винтокрылая машина приземлилась у медицинского учреждения. О состоянии пострадавшего информации нет.

Минздрав Московской области опубликовал список получивших какие-либо травмы или ранения при теракте. В него включили 147 человек, в том числе детей. Их госпитализировали в больницы Красногорска, Одинцова, Москвы, Долгопрудного и Химок.

По информации министерства здравоохранения России, среди пострадавших - пять детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых, за амбулаторной помощью обратились свыше 30 человек.

Стрельба в Crocus City Hall началась вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли, предварительно, 40 человек. Случившееся квалифицировали как теракт. СК уже завел уголовное дело.

Больницы Скорая помощь Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 00:30
Доноров пригласили на переливание крови в Подмосковье после теракта в Crocus City Hall
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Подмосковье ждут ждут для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании. Об этом сообщила пресс-служба областного Центра крови.

«Завтра и во все другие рабочие дни мы рады Вас видеть для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании», - отметили в сообщении.

Московский областной центр крови ждет доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Металлургов, дом 37А.

В субботу, 23 марта, подразделения будут открыты для приема доноров с 8:00 до 13:00 на улице Кирова, дом 9 в Подольске, улице Барышникова, дом 13/5 в Орехово-Зуеве, улице Новая Фабрика, дом 8 в Щелкове, в Больничном проезде, дом 5 в Воскресенске.

Отделения переливания крови Московской области будут осуществлять прием 23 марта на улице Коминтерна, дом 24 в Мытищах (с 9:00 до 12:00), на Ново-Угличском шоссе, дом 62а в Сергиевом Посаде (с 8:00), на улице Больничная, дом 7 в Дмитрове (с 8:30 до 12:00), на улице Школьная дом 1 в Наро-Фоминске (с 9:00 до 13:00), на улице Чкалова, дом 2/21 в Химках (с 9:00 до 11:00), улице Циолковского, дом 24 в Королеве (с 9:00 до 12:00), на улице Октябрьская, дом 85 в Ногинске (с 8:00 до 11:30), на Октябрьском проспекте, дом 64 в Люберцах (с 8:00), на улице Махова, дом 14 в Раменском.

Медики напомнили, что для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Сдавать ее можно, если прошло 60 дней с момента последней процедуры донации.

Желающие сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall смогут сделать это в субботу, 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта с 08:30.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Здравоохранение Больницы Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 04:43
Человеку впервые успешно пересадили генетически отредактированную почку свиньи
Freepik
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Первую в мире успешную операцию по пересадке человеку генетически отредактированной почки свиньи провели хирурги компании Mass General Brigham из Массачусетса. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Генетически отредактированную почку свиньи с 69 геномными изменениями успешно пересадили живому пациенту: 62-летнему мужчине, страдающему терминальной стадией заболевания почек. Операция прошла 16 марта.

Медики считают это знаменательной вехой в трансплантологии. Это обеспечит пациентов более доступными органами и станет «спасательным кругом» для миллионов пациентов, страдающих почечной недостаточностью, уверены врачи.

В прошлом году американские врачи впервые пересадили человеку глаз. Операция прошла с участием более 140 хирургов и медработников и продлилась 21 час.

Врачи Мужчины Медицина
22 марта 2024, 03:59
Мужчинам рассказали, какая повседневная привычка может навредить потенции
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Из-за длительного сидения за компьютером у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Об этом в своем Telegram-канале рассказал уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

Исследования показали, что долгое сидение у компьютера провоцирует эректильную дисфункцию. Риск возникновения проблем увеличивается с каждым проведенным за столом часом.

По словам Лубенникова, исправить ситуацию можно. Для этого нужно регулярно заниматься спортом. Физические нагрузки особенно полезны людям с малоподвижным образом жизни, добавил уролог.

Мужское здоровье также помогут укрепить частые эрекции. Исследователи установили, что натренировать пенис мужчины вполне реально.

Исследования Болезни Мужчины Наука

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