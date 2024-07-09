09 июля 2024, 13:12

Вычисляем ботулизм. Россиянам объяснили, как выбрать безопасные рыбные консервы

РИА «Новости»
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Рыбные консервы содержат омега-3, витамины D, D12, железо, йод и магний, поэтому они являются важной составляющей сбалансированного рациона. О том, как выбрать этот пищевой продукт, рассказали в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

О качестве консервов расскажет упаковка. Она должна быть не вздута, не иметь повреждений и ржавчины. Ни в коем случае не стоит брать жестяную банку, имеющую выпуклости на дне или крышке.

На качественном продукте маркировка наносится методом выдавливания или несмываемой краской. На ней указывается дата выпуска и код продукта. Последний необходим для того, чтобы определить вид рыбы. Также маркировка содержит информацию о номере смены, индексе предприятия и рыбной промышленности - «Р».

Чтобы выбрать свежее сырье, необходимо изучить этикетку: чем ближе точка вылова к месту производства, тем вкуснее будет рыба. Если же предприятие находится далеко, то перед вами, скорее всего, замороженный продукт. Также на этикетке прописывают срок годности, состав, массу нетто и пищевую ценность.

Качество рыбных консервов определяется по запаху и вкусу: они должны быть приятными, свойственными копченой, жареной или вареной рыбе. Допускается аромат пряностей и других добавок.

Если кусочки и тушки рыб плохо уложены, слишком мелкие, разваливаются и имеют неправильную форму, то лучше не употреблять их в пищу. Важно помнить, что некачественные и просроченные консервы могут стать причиной развития ботулизма, который при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

Банки Питание Роспотребнадзор Продукты Промышленность
09 июля 2024, 09:33
В России стали чаще использовать в продуктах запрещенные добавки
Unsplash
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Отечественные производители стали чаще использовать запрещенную добавку микробную трансглютаминазу (мТГ)— «мясной клей». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Отечественные производители стали чаще использовать запрещенную добавку микробную трансглютаминазу (мТГ)- «мясной клей». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Трансглютаминазу используют для увеличения объема продуктов. «Мясной клей» может объединять несоединимые пищевые белки, а также в 10 раз сокращать цикл приготовления, благодаря чему выгодно снижать себестоимость. За последние два года использование мТГ увеличилось в 2,5 раза.

Эксперты Роскачества провели исследование и выявили наличие «мясного клея» в твороге некоторых производителей. Также вредный компонент нашли в колбасах и сосисках. В Союзмолоке пояснили, что трансглютаминазу используют на некоторых производствах как влагосвязывающий, водо- и жироудерживающий фермент. При этом в действующих технических регламентах на молочную продукцию этой добавки нет в списке разрешенных.

С 1 января 2020 года в России запретили использовать этот компонент, так как недостаточно изучили его воздействие на организм человека.

Россия Продукты
09 июля 2024, 01:22
«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к введению штрафов за курящих детей?
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Большинство министерств и ведомств в российском правительстве не поддержало законопроект о штрафах родителям за курение их детей. Однако в кабмине признали, что концепция заслуживает внимания, но требует доработки. Инициатором ужесточения антитабачного закона выступил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Насколько важен отклоненный законопроект и вернется ли Госдума к его обсуждению, выяснял 360.ru.

Общество не готово Законопроект поддержали Роспотребнадзор и Минздрав. Автор законопроекта сообщил ТАСС, что намерен исключить штрафы для родителей из новой редакции. Насколько этот пункт важен и нужно ли его оставить в проекте закона, рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

«Я противник всяких разных запретов. Надо больше разъяснительными методами работать», - заявил собеседник 360.ru.

Тумусов признал, что курение - это очень вредная привычка, вдвойне опасная для детей. При этом он отметил, что необходимо вести направленную деятельность, чтобы родители осознавали свою моральную ответственность и отвечали за своих детей. Введение штрафов за курение несовершеннолетних преждевременно, считает депутат. Он заявил, что такой закон «в далекой перспективе может иметь свои какие-то результаты». А пока общество не готово.

«Вот если мы будем строить общество, основанное на семейной парадигме, то есть когда центром всего генетического кода развития России является семья, тогда мы поднимем роль семей с точки зрения идеологии, экономики и финансов. Вот тогда и ответственность в разы поднялась бы. Наказывать в целом семью и естественно главу семьи, и в целом родителей - это было бы логично. А сейчас мы этого еще не сделали, поэтому я считаю, это немного преждевременно», - поделился мнением Тумусов.

Кабмин рекомендовал автору проработать документ в рамках похожего законопроекта , представленного депутатами фракции ЛДПР и одобренного ГД при условии доработки.

«Концепция законопроекта заслуживает внимания. <…> Представляется целесообразным продолжить работу в рамках указанного законопроекта», - сказано в проекте отзыва , который утвержден правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Собственный пример Свою точку зрения на новый законопроект высказал психолог Владислав Чубаров. Эксперт считает, что прививать правильные привычки должны в семье и лучше всего - собственным примером. Психолог полностью поддерживает инициативу с ужесточением антитабачного законодательства.

«За детей полностью в плане психологического воспитания и прививание каких-то хороших или плохих привычек ответственны родители. Зачастую дети начинают курить, видя, что родители курят, и считают, что это признак некой взрослости», - пояснил Чубаров.

Запреты на курение со стороны родителей с вредной привычкой не воспринимаются подростками, такие противоречия нужно решать, уверен психолог. Лучше всего на детей влияет пример родителей, чем запреты или рассказы, что это плохо.

Курящим родителям Чубаров посоветовал поговорить с ребенком и сделать акцент на том, что это серьезная зависимость и болезнь, от которой сложно избавиться.

«Если объяснить ребенку, не запугивая его, есть шанс, что ребенок услышит и поймет, что это нечто такое плохое, пагубное, к чему не стоит привыкать», - считает психолог.

В поддержку инициативы выступил и общественный деятель Владимир Михайлов. Он рассказал 360.ru, как нужно поступать взрослому при обнаружении курящего чужого ребенка.

«Представляете, идет взрослый человек, а неподалеку стоят мальчишки и девчонки курят. Что, этот взрослый должен их ругать? Да нет, нужно просто узнать их родителей и оштрафовать», - считает общественник.

Михайлов заявил, что ответственность за детей несут родители в любом случае, несмотря на статистику о влиянии школы и друзей на поведение подростков. Он считает, что необходимо пропагандировать здоровый образ жизни.

Общественник считает, что продвигать здоровый образ жизни нужно не только в реальности, но и посредством кино, а не как сейчас - «все герои курят и пьют, кому-то морды бьют».

Штрафы Дети Курение Законы Госдума РФ Семья Минздрав Запреты Депутаты Правительство РФ
08 июля 2024, 20:31
Фонд «Семья вместе» поделился опытом создания домашней атмосферы в детских больницах
Пресс-служба БФ "Семья вместе"
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Благотворительный фонд «Семья вместе» занимается поддержкой семей, которые лечат своих тяжелобольных детей в других городах. В организации рассказали о проекте «Семейный дом», позволяющем создать домашнюю атмосферу в стенах больницы.

«Мы в фонде считаем, что семья - это самое важное лекарство для ребенка, поэтому такие семейные дома, семейные пространства <…> должны присутствовать на территории больниц, лечебных учреждений», - сообщила гендиректор фонда Екатерина Мыслицкая.

Она назвала целью открыть подобный «Семейный дом» при всех крупных детских больницах. Такой дом еще 11 лет назад построили в Казани. В планах на этот год - аналогичный объект в Москве, а впоследствии их хотят открыть и в других городах.

«Существует в мире большое количество исследований, в очень разных областях они проводились, которые показывают, что результаты лечения качественно лучше, когда ребенок имеет возможность регулярно общаться с родителями, причем делать это не онлайн, а именно физически, то есть когда его могут обнять и погладить», - отметила психолог Лариса Суркова.

Она подчеркнула, что ребенку всегда спокойнее, когда родители рядом.

Дети Больницы Семья
08 июля 2024, 05:31
Названы популярные овощи, способные навредить организму
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Приверженцы здорового образа жизни в своем рационе больше внимания уделяют овощам, считая их чуть ли не самой полезной едой, но не все из них одинаково полезны, а некоторыми вообще не стоит злоупотреблять. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на исследование медиков.

В список таких овощей попал консервированный зеленый горошек, помидоры, свекла, капуста, картофель и баклажаны.

Диетологи выяснили, что консервированного горошка не стоит употреблять больше трех-четырех столовых ложек в день, чтобы не заработать сильное газообразование и жировую дистрофию печени. Кроме того, людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, лучше вообще от него отказаться, так как в продукте много соли и сахара.

Томаты полезны благодаря содержанию в них ликопина, витаминов C и B, а также флавоноиду нарингенина, способному уменьшать воспаления.

«У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», - предупредила врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Если говорить о картофеле, то он негативно влияет на нервную систему. Свекла затрудняет усвоение кальция, повышает кислотность желудка и может навредить диабетикам из-за высокого сахарного содержания. Капусту лучше не есть, если нарушена работа ЖКТ, а в кожуре баклажана аккумулируется соланин.

Ранее врачи перечислили опасные для печени продукты.

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