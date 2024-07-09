Вычисляем ботулизм. Россиянам объяснили, как выбрать безопасные рыбные консервы

Большинство министерств и ведомств в российском правительстве не поддержало законопроект о штрафах родителям за курение их детей. Однако в кабмине признали, что концепция заслуживает внимания, но требует доработки. Инициатором ужесточения антитабачного закона выступил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Насколько важен отклоненный законопроект и вернется ли Госдума к его обсуждению, выяснял 360.ru.

Общество не готово Законопроект поддержали Роспотребнадзор и Минздрав. Автор законопроекта сообщил ТАСС, что намерен исключить штрафы для родителей из новой редакции. Насколько этот пункт важен и нужно ли его оставить в проекте закона, рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

«Я противник всяких разных запретов. Надо больше разъяснительными методами работать», - заявил собеседник 360.ru.

Тумусов признал, что курение - это очень вредная привычка, вдвойне опасная для детей. При этом он отметил, что необходимо вести направленную деятельность, чтобы родители осознавали свою моральную ответственность и отвечали за своих детей. Введение штрафов за курение несовершеннолетних преждевременно, считает депутат. Он заявил, что такой закон «в далекой перспективе может иметь свои какие-то результаты». А пока общество не готово.

«Вот если мы будем строить общество, основанное на семейной парадигме, то есть когда центром всего генетического кода развития России является семья, тогда мы поднимем роль семей с точки зрения идеологии, экономики и финансов. Вот тогда и ответственность в разы поднялась бы. Наказывать в целом семью и естественно главу семьи, и в целом родителей - это было бы логично. А сейчас мы этого еще не сделали, поэтому я считаю, это немного преждевременно», - поделился мнением Тумусов.

Кабмин рекомендовал автору проработать документ в рамках похожего законопроекта , представленного депутатами фракции ЛДПР и одобренного ГД при условии доработки.

«Концепция законопроекта заслуживает внимания. <…> Представляется целесообразным продолжить работу в рамках указанного законопроекта», - сказано в проекте отзыва , который утвержден правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Собственный пример Свою точку зрения на новый законопроект высказал психолог Владислав Чубаров. Эксперт считает, что прививать правильные привычки должны в семье и лучше всего - собственным примером. Психолог полностью поддерживает инициативу с ужесточением антитабачного законодательства.

«За детей полностью в плане психологического воспитания и прививание каких-то хороших или плохих привычек ответственны родители. Зачастую дети начинают курить, видя, что родители курят, и считают, что это признак некой взрослости», - пояснил Чубаров.

Запреты на курение со стороны родителей с вредной привычкой не воспринимаются подростками, такие противоречия нужно решать, уверен психолог. Лучше всего на детей влияет пример родителей, чем запреты или рассказы, что это плохо.

Курящим родителям Чубаров посоветовал поговорить с ребенком и сделать акцент на том, что это серьезная зависимость и болезнь, от которой сложно избавиться.

«Если объяснить ребенку, не запугивая его, есть шанс, что ребенок услышит и поймет, что это нечто такое плохое, пагубное, к чему не стоит привыкать», - считает психолог.

В поддержку инициативы выступил и общественный деятель Владимир Михайлов. Он рассказал 360.ru, как нужно поступать взрослому при обнаружении курящего чужого ребенка.

«Представляете, идет взрослый человек, а неподалеку стоят мальчишки и девчонки курят. Что, этот взрослый должен их ругать? Да нет, нужно просто узнать их родителей и оштрафовать», - считает общественник.

Михайлов заявил, что ответственность за детей несут родители в любом случае, несмотря на статистику о влиянии школы и друзей на поведение подростков. Он считает, что необходимо пропагандировать здоровый образ жизни.

Общественник считает, что продвигать здоровый образ жизни нужно не только в реальности, но и посредством кино, а не как сейчас - «все герои курят и пьют, кому-то морды бьют».