15 мая 2024, 08:14

Вспышку гемолитической стрептококковой инфекции зафиксировали в Японии

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В Японии зарегистрировали почти троекратный рост заболеваемости гемолитической стрептококковой инфекцией, которая чревата отмиранием тканей и летальным исходом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Национальный институт инфекционных заболеваний подсчитал, что с января по 5 мая в Японии зафиксировали 801 случай заражения гемолитическим стрептококком. Это в 2,76 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. За весь 2023 год этой инфекцией заболел всего 941 японец - рекордный показатель за всю историю ведения статистики.

Возбудителем болезни стали гемолитические стрептококки группы А и чаще всего ее диагностировали у людей старше 30 лет. Гемолитическая стрептококковая инфекция чревата отмиранием конечностей и полиорганной недостаточностью. В некоторых случаях состояние больных резко ухудшалось, и они умирали.

В мае 2023 года в Китае объявили о предстоящем пике второй волны коронавируса. Специалисты прогнозировали еженедельный прирост на 65 миллионов заболевших.

Здравоохранение Болезни Япония Медицина
15 мая 2024, 08:52
В России запретят продажу энергетиков детям и в большой таре
Unsplash
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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал принять его предстоящим летом.

«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи», - заявил он.

Законопроект внесли члены всех думских фракций. Они предложили на федеральном уровне запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Володин уточнил, что до сих пор такое ограничение вводили лишь власти отдельных регионов. По его словам, энергетики потреблял каждый четвертый россиянин, в том числе 53,2% молодых людей в возрасте 18–24 лет и 49,7% в группе 25–29-летних.

Депутаты призвали также запретить сбыт энергетиков в тарах объемом более 500 миллилитров. Володин назвал употребление энергетиков опасной тенденцией. Он напомнил, что высокие дозы этих напитков повышали риск гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета.

В 2020 году депутаты Алтайского краевого законодательного собрания предлагали запретить продажу энергетиков несовершеннолетним по всей России. Однако специалисты заявляли, что инициатива может нарушить закон «О защите конкуренции».

Дети Здравоохранение Законы Госдума РФ Магазины Бизнес
14 мая 2024, 04:15
Кардиологи из США выделили три самых полезных для сердца фрукта
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Американские врачи-кардиологи выделили три растительных продукта, по их мнению, наиболее полезных для сердца. Об этом рассказало издание Parade.

Доктор Дипак Вивек отметила, что в яблоках содержится много антиоксидантов, витаминов группы С и калия. Яблоки обладают низким гликемическим индексом и могут минимизировать риск развития диабета второго типа.

Доктор Дженнифер Миерес рассказала о полезных свойствах груши и вишни. Эти растительные продукты снижают давление и уровень холестерина в крови, благодаря чему сокращаются риски развития сердечных заболеваний.

Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок. Он помогает снижать артериальное давление.

США Диабет Продукты
14 мая 2024, 04:09
Россиянам назвали продукты, ускоряющие старение организма
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Потребление ультрапереработанной пищи, изготовленной с использованием консервантов, эмульгаторов и загустителей, а также продуктов с большим содержанием сахара приводит к преждевременному старению организма. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

«Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара», - заявила Волкова.

Для замедления процесса старения клеток диетолог рекомендовала пить больше воды и питаться сбалансированно. В рационе должны быть овощи и фрукты.

Диетолог Полина Журавлева ранее рассказала о пользе свежевыжатого сока сельдерея. Напиток помогает вывести токсины из печени и почек.

Еда Болезни Врачи Красота Продукты
13 мая 2024, 05:49
Кардиохирург Бокерия перечислил способы, как продлить себе жизнь
РИА «Новости»
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Демографическая ситуации в России сложилась непростая, поэтому россиянам необходимо следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать про физическую активность. Об этом рассказал «Известиям» президент Лиги здоровья нации, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

При этом не стоит забывать про генетику, добавил академик.

Бокерия отметил, что по мере улучшения системы здравоохранения в лучшую сторону изменится и человеческий образ жизни. Это приведет к тому, что продолжительность жизни людей увеличится.

«Но по-разному - в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, региона проживания и других параметров», - отметил он.

Бокерия подчеркнул, что для увеличения срока жизни нужно устранить основные причины смертности. К ним он отнес сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, а также травмы.

При этом Бокерия отметил, что в настоящее время даже люди, у которых диагностировали хронические заболевания, могут прожить с ними еще около 20 лет.

Ранее врач Дэн Бюттнер рассказал, что в рацион долгожителей входят черная фасоль и грецкие орехи.

Врачи

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