06 декабря 2023, 15:09

Вспышка микоплазмоза в мире. Что нужно знать о болезни

Unsplash
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В России фиксируют отдельные случаи микоплазменной инфекции, однако изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции не наблюдают. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в комментарии для «360» рассказал, что нужно знать о болезни.

Вспышка микоплазменной пневмонии началась в Китае в ноябре. Случаи заболевания зарегистрировали в некоторых европейских государствах и в США. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что у инфекции нет пандемийного потенциала.

Жемчугов заметил, что врачам о болезни известно давно. Ее возбудителем считаются микоплазмы пневмонии (Mycoplasma pneumoniae). Отечественная медицина располагает эффективными методиками лечения микоплазменной пневмонии.

«Микоплазменная инфекция есть на всей планете. Я знаком со случаями пневмонии, вызванной микоплазмами, с 1985 года. Пациентов с таким диагнозом мы успешно лечим. Инфекция не представляет опасности, о ней просто нужно знать», - отметил собеседник «360».

«Родственником» микоплазмов пневмонии считают хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae). Оба вида микоплазмов вызывают воспаление в легких.

Наличие микоплазменной инфекции у пациента могут подтвердить микробиологи, заметил Жемчугов. Они проводят лабораторное исследование, чтобы определить наличие в организме человека антител к Mycoplasma pneumoniae. Они свидетельствуют о текущей или недавно перенесенной инфекции.

По словам врача, само по себе заболевание не несет больших рисков для пациента. Однако в сочетании с коронавирусом микоплазмоз становится опасным. Жемчугов напомнил, что смертность от коронавируса в том числе связана с микоплазмозом.

«У некоторых людей, скончавшихся от коронавируса, была хроническая форма микоплазменной пневмонии», - подытожил он.

Роспотребнадзор Россия
06 декабря 2023, 11:54
Законопроект об абортах внесут на рассмотрение в Госдуму весной
РИА «Новости»
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Проект закона о прекращении предоставления услуг абортов в частных клиника могут внести в Госдуму весной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также готовят документ, в котором сократят срок возможного прерывания беременности.

«Самого документа еще нет. Предполагается, что текст будет готов уже в следующем году. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», - уточнил источник.

Как напомнил RT , зампред Госдумы Анна Кузнецова уже сообщала, что парламентарии рассматривают варианты по исключению абортов из списка услуг частных коммерческих клиник. Она подчеркнула, что важно поддержать подобные инициативы на федеральном уровне.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия не пойдет по пути запрета абортов. По ее словам, в стране добьются того, что искусственное пребывание беременности будут делать либо в результате насилия над женщиной, либо по медицинским показателям.

Законы Госдума РФ Медицина
06 декабря 2023, 07:13
Строители аэропорта Петропавловск-Камчатский массово слегли с гастроэнтеритом
РИА «Новости»
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Причиной массового отравления рабочих в Елизово стал гастроэнтерит. Их госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил РИА «Новости» замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», - сказал он.

Рабочие, по словам замминистра, получили необходимое лечение. Кафе, где они питались, обследовал Роспотребнадзор.

Массовое отравление произошло на стройплощадке нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизово. Госпитализировали, по информации агентства, 40 человек.

Прокуратура Камчатки начала проверку. По ее данным, все заболевшие ели в местном кафе.

Минздрав Камчатка
06 декабря 2023, 04:42
Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией
РИА «Новости»
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Австралийские ученые из Университета Квинсленда открыли взаимосвязь между наличием у молодых людей кошек и развитием шизофрении. Владельцы кошек в возрасте до 25 лет сталкиваются с этой болезнью в два раза чаще, чем те, у кого нет питомца. Об этом сообщил журнал Daily Mail.

Ученые проанализировали результаты 17 предыдущих работ, которые провели их коллеги из 11 стран, включая США и Великобританию. Они предположили, что шизофрения связана с наличием в кошачьем организме паразита Toxoplasma gondii.

Исследователи пояснили, что он может попасть в человеческий организм при контакте с домашним питомцем. Далее паразит воздействует на нейромедиаторы в мозге, что может приводить к изменениям личности и психическим расстройствам. Ученые отметили, что симптомы шизофрении обычно проявляются в возрасте 16-30 лет.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов предупредил, что многие люди очеловечивают домашних животных и приписывают им чувства, испытывать которые они не способны.

Австралия Коты Наука
06 декабря 2023, 02:30
Микоплазменная пневмония в России. Врач объяснил, кто входит в группу риска и назвал способы лечения
РИА «Новости»
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Несколько случаев микоплазменной пневмонии зарегистрировали в России. О том, кто из пациентов входит в повышенную группу риска и как защититься от вируса рассказал Пятому каналу пульмонолог Максим Новиков.

Врач объяснил, что течение болезни отличается от симптомов обычной пневмонии, так как микоплазма как бы встраивается в клетки своего носителя. И в этом заключается главная опасность этого вируса, но не все так плохо.

В группу риска входят воспитанники детских садов и школьники, из-за того, что они часто между собой контактируют в коллективе, а также пенсионеры.

«Раньше заболевало много детей, и обычно антибиотики не помогали. И все это произошло из-за того, что в стандартные схемы лечения инфекции нижних дыхательных путей у детей входили обычные антибиотики. Мало кто знал в то время, что они не помогают от микоплазмы», - объяснил Новиков.

Он добавил, что главное правильно диагностировать заболевание, которое начинается как обычная простуда. Появляется ощущение сухости в носоглотке и осиплый голос. Врач ориентируются на такой симптом, как высокая температура при микоплазменной пневмонии.

Новиков напомнил, что лечиться нужно строго под контролем врача. На микоплазму действуют два вида антибиотиков, но детям подходит только один.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали отдельные случаи микоплазменной инфекции.

Здравоохранение Болезни Роспотребнадзор Россия

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