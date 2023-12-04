.Врачи зафиксировали рост микроплазменной пневмонии среди детей в нескольких странах

«Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе штата Огайо», - отметил телеканал.

В округе Уоррен зарегистрировали более высокое, чем обычно, количество заболевших пневмонией детей. Бактерия Mycoplasma pneumoniae может вызывать вспышки заболеваемости каждые один-три года.

Ранее вспышку респираторных заболеваний зафиксировали в Китае. Больше всего случаев выявили в северных провинциях страны. ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной породы, однако о новой пандемии речи нет.