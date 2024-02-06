Врачи в Москве спасли столетнюю пациентку с проблемами сердца

Кофе натощак не вредит желудку. Его можно пить, если это не вызывает неприятных симптомов. Об этом в интервью сайту kp.ru заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии» Андрей Харитонов.

По его словам, на сегодняшний день нет доказательств того, что продукты способны сильно травмировать слизистую оболочку. Если речь не идет об искусственных соединениях типа уксусной эссенции или других растворов, уточнил Харитонов.

«Кофе пить натощак можно, если это не вызывает неприятных симптомов», - заверил он.

Также не вредят кислые фрукты. Слизистая оболочка желудка адаптирована к огромному спектру веществ. А во фруктах содержатся слабые по химическому составу кислоты, даже в лимоне.

По данным Европейского журнала профилактической кардиологии, использование френч-пресса при приготовлении кофе вредит здоровью. Профессор Гетеборгского университета Дага Телле пояснил, что нефильтрованный напиток может увеличить уровень холестерина в крови.