26 февраля 2024, 17:10

Врачи удалили 40 опухолей из тела беременной женщины в Ростове-на-Дону

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Хирурги из Ростова-на-Дону удалили из тела беременной женщины 40 опухолей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что опухоли обнаружили в матке женщины во время беременности. Пациентку направили в Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии при Ростовском государственном медицинском университете. После успешных родов врачам удалось удалить все новообразования.

«Такие опухоли могут давать серьезные осложнения беременности - ее необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов», - добавила оперирующий хирург Алина Галусяк-Смолянинова.

Благодаря успешному хирургическому вмешательству, женщине удалось сохранить репродуктивные функции. В будущем, помимо новорожденной девочки, она сможет иметь еще детей.

Ранее опухоль мозга размером с грецкий орех удалили в Раменской больнице. Мужчина 52 лет поступил в клинику с жалобами на звон и жужжание в области правого уха. У него обнаружили новообразование, которое врастало в полость черепа. Из-за сложного доступа к опухоли пациента пришлось оперировать в положении сидя.

Дети Беременность Врачи Женщины
26 февраля 2024, 14:52
Английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания
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Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Врач посоветовал хранить орехи в холодильнике. Это помогает избежать окисления жиров в плодах и сохранить их качество.

Помимо этого, после нарезки чеснока и лука нужно дать им «подышать» - полежать на воздухе несколько минут. Воздействие воздуха превращает аминокислоту аллииназу, активизирующуюся при разрезании, в аллицин, который уменьшает холестерин и артериальное давление.

Также, по словам врача, кожуру арбуза лучше не выбрасывать. Она содержит меньше сахара и больше клетчатки, чем плотные части плода, способствуя снижению голода и поддержанию ощущения сытости. В кожуре находится аминокислота цитруллин, которая способствует выводу отходов из организма и может помочь снизить кровяное давление.

О’Мира добавил, что шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Кроме того, листовые овощи следует сочетать с источниками здоровых жиров.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье.

Потребление более трех яиц может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Питание Врачи Диеты Лайфхаки
26 февраля 2024, 14:22
Кардиолог назвал лучшую тренировку для сердца
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Кардиолог из клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал быструю ходьбу, особенно по наклонной поверхности, лучшим вариантом кардиоупражнений. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Эксперт выделил быструю ходьбу среди других видов физических нагрузок благодаря ее многочисленным преимуществам для здоровья обычного человека. Она доступна в любом месте - будь то парк, стадион или район вокруг дома - и не требует специальных условий или подготовки.

Быстрая ходьба способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровообращения, стабилизации уровня сахара в крови и повышению качества сна.

Для увеличения эффективности тренировок Соколов порекомендовал включать ходьбу в гору. Такой вид нагрузки особенно благотворно влияет на сердце. Важно подбирать интенсивность нагрузки индивидуально, избегая переутомления. При появлении головокружения, одышки или чрезмерного учащения пульса следует замедлить темп.

Врач также отметил, что ходьба хорошо сочетается с плаванием. Регулярное посещение бассейна эффективно укрепляет сердечно-сосудистую систему, при этом снижая нагрузку на суставы.

Соколов подчеркнул, что для поддержания здоровья достаточно совершать семь получасовых активных прогулок в неделю.

Ранее врач Анастасия Старокожева рассказала, сколько кардиотренировок в неделю помогут нормализовать давление.

Спортсмены Медицина
26 февраля 2024, 14:06
Врачи предупредили о разрушительном влиянии вина на клетки мозга
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Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов сообщил, что злоупотребление вином чревато разрушением клеток мозга. Он рассказал о вреде этого напитка порталу News.ru.

По словам профессора, злоупотребление вином ускоряет гибель клеток мозга и отрицательно влияет на клетки, отвечающие за формирование костной ткани, усиливая риск переломов. Кроме того, содержащиеся в красном вине компоненты могут вызывать головные боли и способствовать обезвоживанию.

«Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», - отметил Умнов.

Вино также убивает клетки печени, замещая их рубцовой и жировой тканями, а также способствует формированию тромбов, угрожающих разрывом стенок органов. У любителей этого алкогольного напитка могут развиться заболевания почек, такие как пиелонефрит и камни.

Также Умнов напомнил о высокой калорийности вина. Калорийность ста миллилитров напитка может варьироваться от 72 до 235 килокалорий, что делает употребление вина дополнительным риском для развития диабета второго типа.

Люди десятки лет верили в пользу красного вина , опираясь на незадокументированные исследования рациона французов. На самом деле, этот напиток не поможет предупредить сердечно-сосудистые заболевания.

Врачи Алкоголь Вино
26 февраля 2024, 13:33
Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье
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Недавние исследования показали, что потребление более трех яиц во время завтрака может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за высокого содержания холестерина. Об этом сообщил портал «Правда.ру».

По словам врачей, оптимальное количество яиц для употребления на завтрак варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик, образа жизни и состояния здоровья человека. Умеренное потребление яиц не повлияет на уровень холестерина в крови. Кроме того, диета должна быть сбалансирована и богата различными питательными веществами.

Ранее диетологи назвали лучшую рыбу для снижения холестерина. По словам врачей, для достижения заметного эффекта ее нужно употреблять два-четыре раза в неделю.

Исследования Врачи Диеты

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