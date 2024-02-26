Врачи удалили 40 опухолей из тела беременной женщины в Ростове-на-Дону

В ведомстве уточнили, что опухоли обнаружили в матке женщины во время беременности. Пациентку направили в Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии при Ростовском государственном медицинском университете. После успешных родов врачам удалось удалить все новообразования.

«Такие опухоли могут давать серьезные осложнения беременности - ее необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов», - добавила оперирующий хирург Алина Галусяк-Смолянинова.

Благодаря успешному хирургическому вмешательству, женщине удалось сохранить репродуктивные функции. В будущем, помимо новорожденной девочки, она сможет иметь еще детей.

Ранее опухоль мозга размером с грецкий орех удалили в Раменской больнице. Мужчина 52 лет поступил в клинику с жалобами на звон и жужжание в области правого уха. У него обнаружили новообразование, которое врастало в полость черепа. Из-за сложного доступа к опухоли пациента пришлось оперировать в положении сидя.