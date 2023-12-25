25 декабря 2023, 19:08

Врачи скорой смогут помогать пациентам без их согласия

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой оказывать помощь пациенту без его информированного добровольного согласия. Документ выложили на официальном портале опубликования правовых актов.

Глава государства утвердил изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В поправках указали, что при угрозе жизни человека врач сможет оказать ему помощь, если до ее начала гражданин или его законный представитель не отказались от медицинского вмешательства.

Старший медработник выездной бригады сможет принять решение помочь пациенту, если тот неспособен выразить свою волю. Эти правила коснутся и оказания скорой помощи вне медицинской организации.

За пациентом и его представителями остается право отказаться от медицинского вмешательства. Такой документ необходимо оформить письменно.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин отмечал, что в его президентскую программу войдет вопрос продления модернизации первичного звена здравоохранения. Президент призвал уделить особое внимание сельской местности в этом вопросе.

Здравоохранение Скорая помощь Врачи Россия Медицина Владимир Путин
25 декабря 2023, 18:04
Женские консультации обновят в Москве в ближайшие годы
РИА «Новости»
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В течение трех-четырех лет в Москве создадут единую сеть центров медицинской помощи для женщин. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА «Новости».

По ее словам, новый стандарт разработали и внедрили в столице в этом году. Руководствуясь им, в городе стали открывать учреждения централизованной сети, которые заменят устаревшие женские консультации, часто находившиеся прямо в жилых домах. Первый такой центр появился в начале декабря.

«Надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать», - сообщила Ракова.

Также в столице начали внедрять новые стандарты экстренной медицинской помощи , над которыми власти совместно с медицинскими специалистами столицы работали более года. В следующем году 20 ведущих московских клиник, куда чаще всего отправляют пациентов, начнут работать в соответствии с обновленным регламентом.

Здравоохранение Скорая помощь Женщины Анастасия Ракова
25 декабря 2023, 10:47
Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории
Сайт мэра и правительства Москвы
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После проведенного в прошлом году ремонта мощность городской ветеринарной лаборатории Москвы возросла вдвое и теперь составляет до 120 тысяч анализов в год. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Одна из основных задач лаборатории - контроль безопасности продовольственных товаров. Специалисты смогут воспользоваться 218 разнообразными методами анализа, позволяющими тщательно проверять всевозможные продукты питания - от мяса и рыбы до орехов и сухофруктов.

Лаборатория предоставляет свои услуги перерабатывающим заводам, торговым компаниям, рынкам и ярмаркам. Также любой москвич после охоты сможет заказать анализы для проверки безопасности дичи и мяса диких животных.

Второе ключевое направление деятельности лаборатории - это забота о здоровье домашних питомцев. Своими экспертными советами лаборатория помогала зоопарку Москвы, циркам на Вернадского и Цветном бульваре, Москвариуму.

Кроме того, недавно Горветлаборатория начала проводить анализы проб воды на наличие микроорганизмов и ядов - ртути, свинца, мышьяка, а также проверять почву с площадок для выгула собак на паразитов.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила безопасности для сохранения здоровья домашних животных в Новый год.

Животные Сергей Собянин Москва 2023
24 декабря 2023, 20:58
Посещение кафе закончилось массовым отравлением на Алтае
РИА «Новости»
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Массовое отравление произошло в Алтайском крае: 15 человек, в том числе трое детей почувствовали себя плохо после посещения кафе в городе Заринске. Об этом помощник прокурора края Мария Антошкина рассказала РИА «Новости».

По ее словам, пострадавшие обратились к врачам в медицинское учреждение города.

«Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования», - добавила помощник прокурора.

Надзорное ведомство начало проверку кафе на предмет соблюдения законодательства в сфере оказания услуг. По словам Антошкиной, прокурор Алтайского края Антон Герман дал получение прокурору города взять ситуацию на контроль.

В ноябре 16 детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после посещения школьной столовой в Кировской области. Пункт питания закрыли. Прокуратура начала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Дети Больницы Питание Врачи
23 декабря 2023, 13:50
Новый JN.1 вытеснил другие варианты коронавируса в мире
РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса — JN.1. На это указали в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В начале ноября на долю JN.1 приходилось не более 10% от всех случаев COVID-19, а сейчас - уже 43%. В документе отметили, что он практически вытеснил все остальные наследственные линии варианта «пирола» (BA.2.86).

«JN.1 может привести к увеличению числа случаев заболевания на фоне всплеска заражения другими вирусными и бактериальными инфекциями», - подчеркнули в ВОЗ.

При этом риск для общественного здравоохранения со стороны нового варианта ниже, по сравнению с другими вариантами. Консультанты ВОЗ по эволюции вирусов пришли к выводу, что популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.

В ВОЗ сообщали, что с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в разных странах выросла на 52%, по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом.

Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса - JN.1. На это указали в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Здравоохранение COVID-19 в других странах

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