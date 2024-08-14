14 августа 2024, 03:55

Врачи скорой помощи рассказали о самых частых мужских травмах от секса

РИА «Новости»
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Травмы во время половой близости случаются чаще, чем может показаться. Врачи скорой помощи назвали Huffington Post топ-5 мужских повреждений.

«Эти травмы могут быть как неловкими, так и болезненными, но они встречаются чаще, чем вы думаете», - сказал доктор Джордан Вагнер.

По его словам, слишком активные мужчины получали перелом полового члена - разрыв кавернозных тел, которые наполняются кровью во время эрекции. Коллега Вагнера, врач отделения неотложной помощи Джо Уиттингтон предупредил, что в некоторых случаях пациентам требовалась операция. А бывший врач неотложной помощи Джессика Сингх добавила, что кроме пещеристых тел может пострадать уретра.

Другой частой причиной обращения за медпомощью после полового акта стало попадание инородных предметов в прямую кишку. Только с 2012 по 2021 год в США зарегистрировали около 39 тысяч таких случаев.

Третьим недугом врачи назвали приапизм - слишком длительную эрекцию, более четырех часов. Вагнер заявил, что в этом состоянии кровь может застыть и вызвать необратимые последствия.

В практике врачей случались также penis captivus, когда вагинальные мышцы сокращались слишком сильно и в прямом смысле приковывали партнеров друг к другу, а также генитальные инфекции из-за несоблюдения правил гигиены.

Похожие случаи происходили не только на Западе, но и в России. Врач в Новокузнецке рассказал, как извлек из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы.

Скорая помощь Болезни Отношения Медицина Секс
14 августа 2024, 04:14
Невролог назвал хобби для профилактики деменции
Unsplash
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Физическая и умственная активность в пожилом возрасте способны снизить риск деменции. Врач-невролог Владимир Мартынов в разговоре с РИА «Новости» посоветовал пенсионерам решать кроссворды и гулять на улице.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - сказал он.

Мартынов добавил, что на развитие деменции могут повлиять некоторые другие недуги. Например, гипертония, алкоголизм, наркозависимость, инсульт. Врач призвал лечиться, придерживаться сбалансированного питания и проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Клинический психолог Татьяна Метелева сообщила «Известиям» , что деменция развивается на фоне болезни Альцгеймера, болезни Пика и других нарушений. Она назвала первыми признаками старческого слабоумия забывчивость и рассеянность.

Болезни Медицина Наука
14 августа 2024, 03:07
Названы последствия употребления «мясного клея»
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В России зафиксировали частое использование в колбасе и твороге трансглютаминазы, известного как «мясной клей». Эта вредная добавка может привести к развитию серьезных заболеваний, рассказала в беседе с ОСН диетолог Полина Журавлева.

«Этот монстрофермент может менять структуру белков. Он их склеивает между собой и они не могут свободно передвигаться. Производство от этого проще, только для организма это страшный вред», - сказала она.

Журавлева перечислила самые распространенные последствия. К ним относятся развитие целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Опасную добавку можно встретить в хлебе, в молочных продуктах, колбасных изделиях и сладостях.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова напомнила о вреде частого употребления попкорна. Сами зерна кукурузы не влияют на организм, а опасность представляют добавки

Болезни Россия Продукты
13 августа 2024, 20:34
Названы причины роста заболеваемости COVID-19 в России
РИА «Новости»
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Эпидемическая ситуация с распространением коронавируса в России стабильная, а увеличение числа заболевших COVID-19 связано с сезонностью. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что всплески заражений в конце августа и начале сентября связаны с окончанием сезона отпусков и летних каникул, что приводит к росту контактов среди людей. Кроме того, начинается смена погоды, которая плавно идет к осени.

Специалисты Роспотребнадзора начали фиксировать подъем заболеваемости COVID-19 еще пять недель назад. За последние семь дней в России зарегистрировали 10,2 тысячи случаев заражения, что на 29,1% выше, чем неделей ранее. Но опасности значительного распространения и усиленной нагрузки на сферу здравоохранения в Роспотребнадзоре не увидели.

Доминирующим штаммом в России остается «омикрон». Также выявлены случае инфицирования вариантами возбудителя FLiRT.

Вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил появления новых тяжелых штаммов коронавируса , в которые мутирует «омикрон». По его словам, речь идет о более заразных возбудителях, но новой пандемии он прогнозировать не стал. Альтштейн пояснил, что человечество за последние годы уже сформировало иммунитет к возбудителю

Роспотребнадзор Россия Коронавирус в России и в мире
13 августа 2024, 15:56
Россиянам посоветовали самые полезные для здоровья ягоды
Телеканал «360»
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Наступивший август — время сбора ягод для употребления в пищу и подготовки запасов на зиму. О полезных свойствах вишни и облепихи рассказали специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Наступивший август - время сбора ягод для употребления в пищу и подготовки запасов на зиму. О полезных свойствах вишни и облепихи рассказали специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Доступная на рынках и магазинах вишня носит неформальное название природного антибиотика за счет содержащихся в плодах фитонцидов, которые не дают размножаться болезнетворным бактериям. Кроме плодов, полезны также вишневые листья: их добавляют в маринады, чтобы предотвратить процесс гниения закруток.

Ягоды вишни укрепляют иммунитет и оказывают положительное влияние на кровеносную систему за счет полезных веществ - кумаринов. Врачи рекомендуют употреблять их во время выздоровления, а также при лечении заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Кроме того, ягоды вишни не калорийны и при этом насыщают организм витаминами группы B для нервной системы, витамином А - для остроты зрения и витамином C, направленным на укрепление иммунитета.

Не менее полезна облепиха, в которой содержится огромное количество витаминов и микроэлементов. Главная особенность этой ягоды в том, что она сохраняет рекордную концентрацию витамина С даже после заморозки и термической обработки. Кроме того, в ягодах много магния, железа, бора, серы и кремния, есть каротины, рибофлавониды, пектины, органические и жирные кислоты, в частности омега-3, 6 и 9.

Также в августе стоит обратить внимание на бруснику, голубику, ежевику и клюкву. Все ягоды не только вкусные и полезные, но также легко хранятся в замороженном виде, сохраняя все свои полезные свойства.

Ранее специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» посоветовали россиянам, страдающим от нарушения работы печени, добавить в свой рацион свеклу и тыкву. Полезные вещества этих овощей обладают мягким желчегонным действием, а также витаминами и фосфором, которые помогают клеткам печени восстанавливаться.

Питание Роспотребнадзор

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