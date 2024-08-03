03 августа 2024, 23:30

Врачи рассказали, как выявить наличие рака по кончикам пальцев за 5 секунд

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В США появился так называемый пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев, позволяющий определить наличие рака легких. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», - говорится в публикации.

Это объясняется тем, что ногтевые пластины деформируются, а мягкие ткани на кончиках пальцев опухают, утолщаясь. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, заставляющего расти кровеносные сосуды расти.

При этом врачи отметили, что пальцы могут отекать и при других заболеваниях, в том числе при целиакии, язвенном колите и проблемах с щитовидной железой.

Ранее онколог Евгений Гордеев посоветовал пройти генетический тест на выявление онкологических рисков, а также обращать внимание на изменение внешнего вида родинок, следить за питанием, дыханием и тонусом, чтобы не пропустить первые симптомы рака.

США Болезни Врачи Онкология
03 августа 2024, 18:28
Опухают от укусов. Блохи атаковали российских туристов на Мальдивах
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Отдых российских туристов на Мальдивах оказался на грани срыва из-за песчаных блох. Паразиты залезают под кожу человека и откладывают там личинки, сообщил Telegram-канал Shot.

Такого рода неприятности - не редкость для экзотических стран. Однако туристов заранее не предупреждают об этой опасности. Для многих такое положение дел оказывается максимально неприятным сюрпризом.

«От укусов люди опухают, покрываются зудящими волдырями по всему телу, у некоторых наблюдается температура», - отметили авторы сообщения.

По словам опытных туристов, песчаных блох можно отпугнуть кокосовым маслом. Но есть нюанс. Если насекомые все же успели забраться под кожу, пострадавшему нужно немедленно обратиться за помощью к врачу.

Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева предупредила, что после купания в открытых водоемах есть угроза заразиться кишечной инфекцией.

Отдых Врачи Водоемы Насекомые
03 августа 2024, 17:04
Невролог назвал основные факторы риска развития болезни Альцгеймера
Global Look Press
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Люди, страдающие диабетом, гипертонией, нарушенным соотношением липидов крови, а также много пьющие и курящие, находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал невролог Владимир Мартынов.

«Вместе с тем от 5 до 15% случаев заболевания носит семейный, генетический характер», - добавил он.

Врач рекомендовал заниматься лечением основной патологии, чтобы снизить риски.

Ранее врач Мария Чердак назвала избыток сахара в организме фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера.

Другой специалист - врач Анна Гончарова - отмечала, что висцеральный жир может влиять на работу мозга, в том числе провоцировать нейродегенеративные заболевания.

Болезни
03 августа 2024, 14:16
Более 30 человек пострадали из-за вспышки инфекции в лагере «Огонек» под Калининградом
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В детском лагере «Огонек» в Светлогорске произошла вспышка острой кишечной инфекции. В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили о начале эпидемиологического расследования.

«Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы пять человек», - уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Сейчас детям ничего не угрожает.

В лагере сотрудники Роспотребнадзора взяли на анализ воду и еду, а также обследовали заболевших сотрудников и детей. По итогам в ведомстве пришли к выводу, что в лагере нарушили противоэпидемический режим: первых заболевших вовремя не изолировали от остальных. Работу смены в «Огоньке» досрочно приостановили.

Ранее почти 40 детей подцепили норовирус в санатории «Магистраль» в Кузбассе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это была не первая вспышка кишечной инфекции в оздоровительном центре. В июне 2023 года 12 воспитанников увезли в больницу с похожими симптомами.

Дети Роспотребнадзор Калининград
03 августа 2024, 01:40
Опасная бактерия начала быстро распространяться по миру
РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae — клебсиеллы. Об этом сообщили на сайте организации.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae - клебсиеллы. Об этом сообщили на сайте организации.

В ВОЗ предупредили, что эта бактерия вызывает пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, менингит и другие тяжелые заболевания. Кроме того, гипервирулентный штамм клебсиеллы очень опасен для людей со здоровой иммунной системой, провоцируя летальное заражение.

Клебсиелла обладает устойчивостью к антибиотику ампициллину. За последние несколько лет бактерия приобрела защиту от других антимикробных препаратов.

На сегодняшний день Klebsiella pneumoniae выявили в 16 странах мира, среди них США, Китай, Япония, Индия и Великобритания.

Ране стало известно, что в Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Главными переносчиками болезни являются комары, заражающиеся от перелетных птиц.

США Великобритания Здравоохранение Болезни Китай

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