Врачи провели уникальную операцию и спасли трехлетнего мальчика с редким осложнением

Ребенок родился с редкой жизнеугрожающей аритмией, встречающейся только у одного из 25 тысяч младенцев. Чтобы спасти новорожденного, врачи приняли решение установить ему кардиостимулятор.

Из-за маленького размера тела мальчика медицинский прибор установили не классическим способом - в подключичную область или в грудную клетку, а в верхней части живота поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка.

Спустя три года ребенка госпитализировали с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости.

«На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник, продолжая при этом исправно работать и задавать необходимый ритм сердцу», - рассказали в центре.

Санавиацией мальчика доставили в Новосибирск, где ему провели открытую операцию. Сначала хирурги имплантировали в грудь ребенка новый кардиостимулятор, а потом очистили сигмовидную кишку от спаек и извлекли старое устройство. Спустя десять дней мальчика выписали домой.

«Такая история - впервые в практике российских врачей. Мы не знаем точной причины столь грозного осложнения, возможно, это комплекс факторов, один из которых - малоподвижный образ жизни пациента, что связано с особенностями его здоровья», - заявил сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов.