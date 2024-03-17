Врачи предупредили о риске слепоты у детей из-за смартфонов

Исследование подтвердило, что более 25% подростков от 15 до 16 лет страдают от миопии. Офтальмологи объяснили это тем, что они с детства слишком много времени смотрят на экран смартфона или в монитор компьютера.

Рассматривая изображение вблизи, дети не напрягают зрение, переключая его на дальние объекты. Таким образом их близорукость усугубляется до состояния дегенеративной. В результате ребенок хорошо видит предметы, которые находятся рядом, а те, что на удалении, остаются размытыми.

Ранее офтальмолог Наталья Захарова порекомендовала россиянам не пользоваться смартфоном в первый час после пробуждения.