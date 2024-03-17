17 марта 2024, 19:10

Врачи предупредили о риске слепоты у детей из-за смартфонов

Unsplash
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Британские офтальмологи выразили обеспокоенность из-за роста случаев близорукости (миопии) у детей. Эксперты пояснили, что к этому приводит чрезмерное использование смартфонов. В некоторых случаях злоупотребление гаджетами грозит слепотой, сообщило издание Daily Mail.

Исследование подтвердило, что более 25% подростков от 15 до 16 лет страдают от миопии. Офтальмологи объяснили это тем, что они с детства слишком много времени смотрят на экран смартфона или в монитор компьютера.

Рассматривая изображение вблизи, дети не напрягают зрение, переключая его на дальние объекты. Таким образом их близорукость усугубляется до состояния дегенеративной. В результате ребенок хорошо видит предметы, которые находятся рядом, а те, что на удалении, остаются размытыми.

Ранее офтальмолог Наталья Захарова порекомендовала россиянам не пользоваться смартфоном в первый час после пробуждения.

Великобритания Дети
17 марта 2024, 04:19
От туберкулеза до бешенства. Какими опасными болезнями собака может заразить человека
РИА «Новости»
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Собаководов предупредили об опасных заболеваниях, которыми их питомец может не только сам заразиться, но и передать хозяину, если тот будет пренебрегать гигиеной и профилактическими прививками питомца. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, необходимо следить за состоянием собаки.

«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», - объяснил специалист.

Бешенство считается самым опасным заболеванием, потому что не лечится и приводит к смерти. Им можно заразиться через слюну заболевшего животного.

Если собака подхватила лишай, считающийся опасным кожным инфекционным заболеванием, то следует сразу обратиться к ветеринару. Не только у животного из-за грибка появится зуд и начнет выпадать шерсть, но и хозяин столкнется с проблемами. У людей очаги поражения чаще наблюдаются на темени, висках и на макушке.

Кинолог рекомендовал не забывать про ежегодную вакцинацию, причем даже для тех собак, что не выходят на улицу.

Ранее блогер и зоозащитник Рада Русских призвала не мыть кошек и собак человеческими шампунями , объяснив, что содержащиеся в них сульфаты навредят животным.

Болезни Собаки Животные
17 марта 2024, 00:34
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Freepik
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Проведенные исследования показали, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, снижает риски развития рака груди и кишечника, а также заболеваний сердца. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.

Врач отметила, что растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как она связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма. Кроме того, снижается риск развития метаболического синдрома.

«Крупные исследования показывают, что достаточное потребление клетчатки снижает риск развития рака молочной железы», - добавила Афинская.

Мета-анализы показали связь между питанием с высоким содержанием клетчатки и снижением риска развития рака кишечника. Положительное влияние на организм на этом не заканчивается. Врач отметила, что клетчатка предотвращает запоры, которые в хронической форме увеличивают риск развития геморроя и дивертикулярной болезни. И, наконец, уменьшается вероятность возникновения диабета.

Афинская также перечислила лучшие источники клетчатки , в числе которых вареный зеленый горошек, малина, семена чиа, миндаль и апельсины.

Ранее микробиолог Софья Цветикова перечислила ферментированные продукты, улучшающие качество кожи.

Исследования Еда Питание Врачи Рак Онкология
16 марта 2024, 05:17
Врач Мясников назвал неочевидный признак приближающегося инфаркта
РИА «Новости»
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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что нехватка воздуха может быть предвестником инфаркта. Об этом он рассказал в выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, инфаркт часто маскируется под астму или аппендицит. В первом случае человеку может не хватать воздуха, а ночью часто появляется удушье. Просто сердце начинает хуже сокращаться, а кровь застаивается в легких.

«Это классическая картина, когда человек просыпается ночью и тяжело дышит. В первую очередь надо сразу думать об инфаркте и вызывать скорую», - подчеркнул Мясников.

Иногда заболевание протекает бессимптомно, а пациенты узнают о нем только после посещения врача.

Мясников также предупредил, что инфаркт провоцируют такие факторы. как возраст, наследственность, курение, избыточный вес, повышенное давление и сниженная почечная функция. Если имеются такие риски, то человеку не стоит игнорировать любые проявления потенциального инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что злоупотребление сливочным маслом может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как инсульт, инфаркт, атеросклероз и ожирение.

Доктор Александр Мясников
14 марта 2024, 20:22
Россиян научили правильно рассчитывать калории
Pxhere
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Расчет калорийности блюд назвали лучшим способом определить необходимый объем рациона. В пресс-службе Роспотребнадзора указали, что исходить нужно из индивидуальных особенностей человека.

При скудном питании организм, отметили в ведомстве, начинает буквально выживать - ему не хватает сил на здоровое функционирование. А избыток еды способствует набору лишнего веса и приводит к сопутствующим проблемам - с сердцем, сосудами и другими органами.

«При этом потребности у каждого человека индивидуальные: зависят от возраста, пола, веса, физической активности и состояния здоровья», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что расчет калорийности является лучшим способом определить объем своего рациона питания. Суточная потребность человека в калориях зависит от индивидуальных энергозатрат и величины основного обмена.

У женщин, мужчин и детей показатели отличаются. При расчетах также нужно принимать во внимание дополнительный критерий - физическую активность.

В Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях ВОЗ: при избыточном весе реальную калорийность рациона следует сокращать на 500 килокалорий в месяц, пока она не станет на 300-500 килокалорий ниже суточной потребности.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведомство привело примеры формул, по которым рассчитать калории сможет любой человек.

Доктор Александр Мясников

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