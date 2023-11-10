10 ноября 2023, 17:43

Врачи помогли родить москвичке с инвалидностью

Сайт мэра и правительства Москвы
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Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине с серьезной травмой позвоночника успешно родить здорового ребенка. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Женщина, передвигающаяся с помощью инвалидного кресла, благодаря врачам стала матерью. Она получила серьезную травму позвоночника в 2004 году.

Врачи тщательно контролировали состояние пациентки, в том числе непрерывно корректировали повышенное артериальное давление и контролировали функцию почек, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка.

Исходя из особенностей пациентки, ей сделали кесарево сечение. Операция прошла успешно благодаря мультидисциплинарному подходу, современному оборудованию и опытным врачам.

Девочка появилась на свет здоровой, с весом два килограмма 590 граммов. Мать и младенца выписали из роддома на четвертые сутки после родов.

Здравоохранение Инвалиды Москва 2023
10 ноября 2023, 15:43
Усилить иммунитет. От сезонного гриппа защитят прививка и своевременные обследования
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Роспотребнадзор призвал россиян сделать прививку от гриппа до конца ноября. Такая срочность связана с ростом заболеваемости среди граждан. Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал «360» о правилах вакцинации и назвал другой способ, который позволяет предотвратить заражение.

Если человек отправился на вакцинацию впервые, то на формирование иммунитета у него уйдет три недели.

Время на защиту Жемчугов заметил, что при предположении об интенсивном росте заболеваемости в декабре у населения осталось лишь две недели, чтобы сделать прививку. Этот фактор объясняет срочные призывы Роспотребнадзора.

«А тем, кто вакцинируется каждый год, можно сделать это вновь, чтобы просто усилить иммунитет перед вероятной сезонной вспышкой гриппа. Однако эта прививка не защищает от иных инфекций, например от ОРВИ», - подчеркнул специалист.

Поэтому, отметил он, когда многие люди начинают жаловаться на вакцину, которая не уберегла их от заболевания, важно помнить о большом количестве различных инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в вакцинации от коронавирусной инфекции в осенне-зимнем сезоне нет. По ее словам, прививаться нужно тогда, когда существует риск для жизни и здоровья.

Жемчугов отметил, что как такового роста заболеваемости гриппом на данный момент в России нет. Однако началось сезонное увеличение случаев болезни, связанное с переменой погоды и похолоданием.

Прививаться по традиции Специалист также объяснил, что проходить осеннюю вакцинацию нужно тем, кто уже ставил ранее прививки.

«Вакцинироваться нужно тем, кто привык это делать. Так как есть иные способы профилактики. Одним из лучших вариантов является обследование у своего лечащего врача. Необходимо выявить болезни, мешающие организму работать, и устранить их», - объяснил Жемчугов.

Среди распространенных заболеваний, которые сильно бьют по иммунитету, он упомянул проблемы со щитовидной железой, сахарный диабет, хронические нарушения метаболизма.

Болезни Грипп Россия Вакцинация
10 ноября 2023, 14:11
Штамм коронавируса «пирола» завезли в Москву из-за границы
РИА «Новости»
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Три случая заражения вариантом коронавируса «пирола» в Москве являются завозными. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что первый случай зарегистрировали 3 ноября, когда человек приехал из Турции. Второй случай также связан с прилетом из Турции, но перед этим заболевший побывал в Германии. Третий случай аналогичным образом зафиксировали после заграничного путешествия.

«Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны», - отметила Попова.

Попова сообщила, что случаи заражения неизбежны при активных перемещениях граждан между странами.

Профессор Анатолий Альтштейн заявил, что подштамм коронавируса «пирола» не обладает страшными свойствами.

Этот вариант вируса распространился в мире летом 2023 года. В России уже зафиксировали не менее 10 случаев заражения.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Коронавирус в Москве Москва 2023
10 ноября 2023, 12:09
Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В женских консультациях Москвы начали работать дежурные врачи, которые окажут неотложную помощь людям с внезапным ухудшением здоровья или требующим срочного лечения. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва уделяет большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы. Наша глобальная цель - повысить качество медицинского обслуживания и укрепить репродуктивное здоровье жительниц столицы», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что, благодаря нововведению, женщины получат помощь в день обращения и без записи, если у них возникла такая потребность. При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию.

Кабинеты экстренных специалистов разместили уже в 50 медучреждениях. До конца года они появятся в 70 консультациях.

В конце октября новый медицинский центр для женского здоровья открыли на Молодежной улице в Химках. Он предлагает пациенткам большой список оздоровительных услуг и профессиональную диагностику на современном оборудовании. Здесь ведут прием высококвалифицированные гинекологи, эндокринологи, косметологи, специалисты в области психологии и регрессионной терапии.

Врачи Медицина Москва 2023 Анастасия Ракова
10 ноября 2023, 06:48
Американские врачи впервые в истории пересадили человеку глаз
Unsplash
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В США провели первую в мире операцию по пересадке донорского глаза целиком. Испытуемым стал 46-летний ветеран войны из Арканзаса, сообщил Университет Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).

Операция прошла 27 мая с участием более 140 хирургов и медработников. Она длилась 21 час. NYULH заявил, что это первая в истории медицины трансплантация всего глаза и части лица.

Хотя прошло больше пяти месяцев и операцию признали единственной успешной комбинированной трансплантацией, пациент до сих пор не научился видеть пересаженным глазом. Врачи не уверены, что его зрение восстановится. Мужчина пострадал на работе от удара электрическим током высокого напряжения. Кроме глаза он потерял часть левой руки, подбородка, щеки, весь нос, передние зубы и губы.

В Подмосковье офтальмологи пересадили 21-летнему пациенту роговицу. У него диагностировали кератоконус и язву из-за ношения линз.

США Здравоохранение Медицина Наука

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