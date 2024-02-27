27 февраля 2024, 10:53

Врачи перечислили продукты, которые вызывают рак

Unsplash
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Употребление жареной пищи выводит из строя поджелудочную железу, что может на 50% повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом написал портал Pronews.gr со ссылкой на результаты исследований.

Специалисты также указали на продукты, которые могут привести к раку. В их числе ультраобработанные продукты - газированные напитки, йогурты с добавками, а также фастфуд, алкоголь, красное мясо и рафинированные углеводы.

Врачи пояснили, что не стоит полностью отказываться от них, но можно ограничить потребление. Более здоровая пища помогает организму лучше работать и поддерживать все системы, подытожили они.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, приготовленная в микроволновке еда более полезна для человека, чем жаренная на мангале. Выяснилось, что при высоких температурах в продуктах образуются соединения, которые могут спровоцировать появление раковых клеток. Как написала РГ , в числе опасных также оказалась выпечка и блюда, приготовленные во фритюре.

Ранее диетологи предупредили россиян, что не стоит есть на завтрак больше трех яиц.

Еда Врачи Рак Продукты
27 февраля 2024, 10:51
Популярный сахарозаменитель запретили в России добавлять в продукты
Unsplash
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В Евразийском экономическом союзе обновили технический регламент и запретили 19 пищевых добавок, в том числе порошок стевии. Нововведения вступили в силу 27 февраля, сообщила Евразийская экономическая комиссия.

Поправки в технический регламент Таможенного союза внесли еще в августе 2023 года. Список разрешенных пищевых добавок сократили с 362 до 349 пунктов за счет исключения таких веществ, как порошок, сироп и экстракт стевии, сорбат калия, консерванты дифенил и муравьиная кислота, мальтол, ацетат аммония и другие. В перечень разрешенных внесли шесть пищевых добавок, в том числе консервант этиллауриларгинат, глазирователь сополимер метакрилата нейтральный и другие вещества.

Расширили список перспективных ферментных препаратов с 56 до 331 позиции. Производители использовали их при переработке овощей и фруктов, изготовлении молочной, рыбной и мясной продукции, хлеба, алкоголя, чая и других товаров.

Комиссия ввела в январе переходный период продолжительностью 36 месяцев в отношении документов, оформленных до 27 февраля. Изменения коснутся членов ЕАЭС, в том числе России и Белоруссии.

Стевию добавляли в качестве сахарозаменителя, считая безвредным подсластителем. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова заявила, что в списке разрешенных оставили одну из ее форм - светиолгликозид Е960.

Еда Болезни Ожирение Продукты
27 февраля 2024, 04:54
Названы продукты, снижающие высокое кровяное давление
Freepik
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Научный сотрудник Института глобального здравоохранения Джорджа, диетолог Липин Хуанг рассказала, что снизить высокое артериальное давление помогут простые продукты, содержащие большое количество калия. Исследование опубликовало издание The Sun.

Ученый перечислила продукты, богатые таким важным минералом. Это все бобовые, включая фасоль и чечевицу, орехи, листовые зелены овощи, бананы, киви и финики. При этом она добавила, что при обработке продуктов в них уменьшается количество калия, который часто заменяют более дешевым ингредиентом - натрием.

Хуанг также посоветовала заменить обычную поваренную соль на соль, обогащенную калием. По ее словам, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, причем на 13% и 14% соответственно.

Выводы диетолога опираются на результаты исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек в течение пяти лет. Давление у них снижалось именно благодаря включению в рацион калийсодержащей соли.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института здравоохранения Галисии Сур (IIS Galicia Sur) в Испании заявили, что пилатес поможет снизить артериальное давление.

Еда Инсульт Болезни Питание Врачи Ученые Продукты
27 февраля 2024, 02:37
Петербургских школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Freepik
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Одну из школ Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщило управление Роспотребназдора по городу в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в школе № 222, расположенной на Невском проспекте, зарегистрированы случаи кори среди непривитых учащихся разных классов.

«Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий на предупреждение распространения заболевания корью. С целью локализации распространения инфекции занятия в школе переведены на дистанционный формат», - добавили в Роспотребназдоре.

В ведомстве напомнили, что корь - высокозаразное заболевание, и защитить от нее может только прививка. В случае контакта с заболевшим человеку могут провести экстренную вакцинацию для снижения риска заражения.

В начале февраля карантин по кори ввели в институтах РУДН и РГУ имени Косыгина. А в декабре прошлого года юридический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за заболевшего корью студента.

Санкт-Петербург Школы Болезни Роспотребнадзор Школьники Вакцинация Студенты МГУ
26 февраля 2024, 22:43
Ученый объяснил, почему в России запретят подсластитель стевию
РИА «Новости»
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В России запретили подсластитель стевия, ранее расхваленный телеведущей Еленой Малышевой, а также еще 18 пищевых добавок. Закон вступит в силу с 27 февраля. Одна из причин — безопасность сахарозаменителя, которая всегда была под вопросом, как рассказала Lenta.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

По словам Мясниковой, сахарозаменитель стевия популярен среди людей, следящих за своей фигурой. В перечне разрешенных пищевых добавок он присутствовал в двух видах - и как подсластитель без индекса и номера, и как светиолгликозид Е960.

Относительно последней добавки доцент добавила, что ее не запретили, поэтому производители могут использовать ее в своих продуктах, но не превышая максимально допустимый уровень.

«Эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», - объяснила Мясникова.

Подсластитель же могли получать из различных частей стевии - листьев, корней или стеблей, поэтому его безопасность была под вопросом, добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что самым вредным сахарозаменителем является фруктоза.

В России запретили подсластитель стевия, ранее расхваленный телеведущей Еленой Малышевой, а также еще 18 пищевых добавок. Закон вступит в силу с 27 февраля. Одна из причин - безопасность сахарозаменителя, которая всегда была под вопросом, как рассказала Lenta.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

Еда Питание Врачи Запреты Россия Диеты

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