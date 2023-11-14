Врачи осмотрят вторую группу эвакуированных из Газы россиян

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Из Газы встретят автобусы со второй группой эвакуированных россиян. Речь идет от 98 соотечественниках.

«По прибытии <…> на место дисклокации наших специалистов все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства», - указали в пресс-службе Минздрава.

Всем эвакуированным при необходимости окажут медицинскую помощь. Также подготовят к перелету в Москву.

Накануне в аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. Лайнер прибыл из Каира. Спасатели встретили в воздушной гавани 70 россиян. Их разместят в пунктах временного пребывания. Также эвакуированных встретили родственники, волонтеры и специалисты оперштаба.