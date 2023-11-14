Врачи осмотрят вторую группу эвакуированных из Газы россиян
Российские врачи осмотрят вторую группу соотечественников, которые прибыли из сектора Газа после эвакуации. Всем окажут медицинскую помощь при необходимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Из Газы встретят автобусы со второй группой эвакуированных россиян. Речь идет от 98 соотечественниках.
«По прибытии <…> на место дисклокации наших специалистов все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства», - указали в пресс-службе Минздрава.
Всем эвакуированным при необходимости окажут медицинскую помощь. Также подготовят к перелету в Москву.
Накануне в аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. Лайнер прибыл из Каира. Спасатели встретили в воздушной гавани 70 россиян. Их разместят в пунктах временного пребывания. Также эвакуированных встретили родственники, волонтеры и специалисты оперштаба.