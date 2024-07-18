Врачи не заметили у мужчины рак и выписали ему обезболивающее

Оливер Андерсон пришел к медиком с жалобой на боль в спине. Тогда ему было 26 лет. Молодой человек работал в автосервисе и думал, что проблемы со здоровьем у него связаны с тяжелым физическим трудом. На примере врачи посчитали его случай несерьезным и выписали обезболивающее, отправив домой.

Таблетки Андерсону не помогли, а состояние стало только ухудшаться. В связи с этим он настоял, чтобы медики провели дополнительные обследования. В итоге выяснилось, что у парня четвертая стадия рака легких. Вскоре опухоль дала метастазы в мозг, почки и пищевод.

Андерсону сейчас 31 год. Он прошел уже несколько курсов лучевой терапии и теперь находится на поддерживающем лечении.