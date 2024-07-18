18 июля 2024, 04:51

Врачи не заметили у мужчины рак и выписали ему обезболивающее

Unsplash
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Врачи в Шотландии не смогли распознать у мужчины рак легких и отправили его домой, выписав обезболивающее. Об этой истории рассказало издание The Sun.

Оливер Андерсон пришел к медиком с жалобой на боль в спине. Тогда ему было 26 лет. Молодой человек работал в автосервисе и думал, что проблемы со здоровьем у него связаны с тяжелым физическим трудом. На примере врачи посчитали его случай несерьезным и выписали обезболивающее, отправив домой.

Таблетки Андерсону не помогли, а состояние стало только ухудшаться. В связи с этим он настоял, чтобы медики провели дополнительные обследования. В итоге выяснилось, что у парня четвертая стадия рака легких. Вскоре опухоль дала метастазы в мозг, почки и пищевод.

Андерсону сейчас 31 год. Он прошел уже несколько курсов лучевой терапии и теперь находится на поддерживающем лечении.

Болезни Врачи Рак
18 июля 2024, 04:37
Врач назвал продукты, незаметно повышающие аппетит
Unsplash
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Некоторые продукты могут незаметно повышать аппетит, из-за чего человек переедает и набирает лишние килограммы. Подробнее о них в разговоре с «Газетой.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Сонина.

Она уточнила, что аппетит могут усиливать продукты с большим количеством кислот. К ним относятся апельсины, а также лимоны, кислые сорта яблок, квашенная капуста и маринованные огурцы. Кислота раздражает слизистую оболочку желудка, желудочный сок начинает вырабатываться сильнее, а желание есть увеличивается.

Богатые глюкозой продукты тоже усиливают аппетит. Насыщение после них быстро проходит, поэтому человек снова начинает хотеть есть. Еще стоит избегать специй, соусов и приправ. Если их слишком много, что человек может съесть больше, чем обычно.

Ранее диетолог Ольга Деккер рассказала, что кетогенные диеты способны снизить чувство голода.

Еда Врачи Диеты
17 июля 2024, 19:50
От COVID до птичьего гриппа. Будет ли новая пандемия?
Global Look Press
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Недавная вспышка птичьего гриппа H5N1 показала человечеству, что новая пандемия уже не за горами. С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В беседе с 360.ru доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, чем опасно распространение птичьего гриппа для человека.

«Птичий грипп уже есть в некоторых странах, в частности во Вьетнаме, Китае и других государствах Восточной Азии. На территории России его также фиксировали в Ростовской области. В США птичий грипп передается через коров. И это удивительно. Сначала болеют коровы, потом - люди», - отметил специалист.

Жемчугов отметил, что птичий грипп считается достаточно опасным заболеванием. Во время вспышки вируса погибает много птиц.

«Птичий грипп вроде как потенциально опасный, но пока не очень. Если вдруг он станет передаваться как коронавирус, от человека к человеку воздушно-капельным путем, то тогда будет крайне серьезная ситуация. Ведь вероятность летальных исходов вырастет в разы», - пояснил собеседник издания.

В ответ на вопрос о симптомах респираторного заболевания Жемчугов напомнил, что все вирусные болезни проявляются практически одинаково. Появляется высокая температура, головная боль и кашель. Отличить птичий грипп от обычной простуды можно только лабораторным путем, резюмировал иммунолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом.

По ее словам, заболевание стало сезонным.

Грипп Врачи Птицы Россия Вирусы человека Птичий грипп Азия
17 июля 2024, 03:47
Назван самый вредный для здоровья алкоголь
Freepik
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Пиво часто ошибочно считают безопасным для здоровья из-за низкого содержания алкоголя. Однако, именно этот пенный напиток наносит наибольший вред здоровью, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Lenta.ru.

По словам врача, в пиве содержится фитоэстроген, подавляющий выработку мужского полового гормона тестостерона. В итоге, в организме мужчины начинает преобладать женский гормон эстроген и его фигура может приобрести женственные очертания.

Также пиво повышает уровень холестерина, который снижает эластичность сосудов. Это ведет к недостаточному кровоснабжению органов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Мельниковой, у пива есть выраженный мочегонный эффект, что увеличивает нагрузку на почки, поэтому полезные вещества выводятся из организма в ускоренном режиме.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова напомнила, что новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Большое количество этого напитка вызывает цирроз и алкогольную зависимость.

Врачи Алкоголь Мужчины Пиво
17 июля 2024, 03:26
Россиянам назвали доступный и полезный напиток от жары
Unsplash
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В жаркую погоду освежиться можно не только с помощью обычной воды, но и кефира. Этот напиток является полезным и доступным средством от высоких температур, заявила Pravda.ru врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени Владимирского Наталья Балашова.

По ее словам, кефир - это отличная альтернатива другим освежающим напиткам. У него нет особых противопоказаний, но вкус этого кисломолочного продукта нравится далеко не всем. Как отметила Балашова, не стоит пить кефир тем, у кого непереносимость повышенной кислотности.

Напиток делают полезным для организма живые кефирные грибки. Если у трехдневного кефира наблюдается послабляющее действие, то у того, что может храниться дольше, - скрепляющее.

Как отметила врач, лучше всего покупать жирный кефир, так как у такого продукта состав не меняли. В этом случае пользы от него будет больше.

Ранее гастрономический обозреватель Антон Аренс рассказал, какой холодный суп приготовить в жаркую погоду.

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