Врачи назвали три главных фрукта для укрепления иммунитета зимой

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Первое место в списке занимает гранат. В нем много витамина С, надежно защищающего от патогенных микробов и простудных заболеваний. Фрукт также способствует здоровью желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

Хурма считается природным антидепрессантом, помогающим снимать нервное напряжение и преодолевать стрессы. Она богата йодом, позитивно влияющим на нервную систему и щитовидную железу. Благодаря наличию растительных сахаров хурма стабилизирует артериальное давление.

Мандарины помогут удерживать вес благодаря способности поддерживать процессы сжигания жира. Мандариновая кожура полезна для пищеварения, она предотвращает отравления и вздутие живота.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о полезных свойствах шафрана.