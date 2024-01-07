07 января 2024, 04:16

Врачи назвали страшную причину появления необъяснимых синяков

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Необъяснимые синяки на теле человека — это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная — миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.

Миелома - это злокачественного заболевание крови, при котором клетки плазмы размножаются слишком быстро, из-за чего уровень защитных белков увеличивается. Такие клетки вытесняют обычные, копятся в костном мозге и разрушают костную ткань. На ранней стадии миелома может быть незаметна и не вызывать симптомов.

В беседе с «Известиями» терапевт Варвара Рубан рассказала, что есть и другие причины синяков. Например, прием лекарств вроде антидепрессантов, препаратов для разжижения крови и других. Или же нехватка витамина С, В12 или К. Излишние физические нагрузки тоже провоцируют необъяснимые синяки.

Ранее диетолог Наталья Сычева рассказала, кому не стоит перебарщивать с горьким шоколадом. Несмотря на его полезные свойства, людям с некоторыми заболеваниями он противопоказан.

Необъяснимые синяки на теле человека - это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная - миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.

Исследования Болезни Лекарства Врачи
07 января 2024, 03:17
Врач рассказал, кому нельзя увлекаться горьким шоколадом
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Горький шоколад называют полезным лакомством, но противопоказания у него также имеются. Людям, страдающим мигренью, сахарным диабетом или ожирением, следует сократить его количество в своем рационе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.

Основное противопоказание для горького шоколада - индивидуальная непереносимость его компонентов, отметила специалист.

Еще один момент связан с наличием в этом продукте вещества, которое может вызвать спазм сосудов, приводящий к усилению головной боли или повышению давления. Последнее напрямую касается людей, страдающих мигренью или гипертонией.

«Если у человека сахарный диабет второго типа или ожирение, горький шоколад также нужно ограничить. Нет полных противопоказаний, но суточная порция должна быть не более 20-30 граммов», - уточнила Сычева.

По словам диетолога, с осторожностью употреблять шоколад нужно людям, имеющих заболевание желчного пузыря. Если говорить о детям, то пока им не исполнится пять лет лучше этот продукт не давать.

Врач рекомендовала употреблять шоколад после блюд из сырых овощей или белковой нежирной пищи, как, например, кусочка курицы, рыбы или индейки.

Ранее нутрициолог Зоя Богданова предупредила об опасности употребления фейхоа.

Питание Врачи Диеты
07 января 2024, 03:13
Врач назвал 3 лучших варианта разгрузочной диеты после праздников
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Разгрузочная диета поможет привести организм в порядок после новогодних праздников. Организму важно возместить недостаток белка, объяснил диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Газета.ru».

«Можно на завтрак съесть яйца, на обед рыбу, на ужин должны быть растительные белки: бобовые, цельнозерновые, растительное мясо», - сказал он.

По словам врача, белки поддерживают работу иммунитета способствуют развитию мышц. Однако он предупредил, что переизбыток белка может быть опасен для людей с заболеваниями почек.

Оптимальным вариантом для разгрузочной диеты могут стать дни на грушах, яблоках, арбузах или воде. Также разгрузку можно провести на гречневой каше, которая поможет уменьшить уровень глюкозы в крови. Именно поэтому эта каша полезна для сердечников и диабетиков.

В целом, важно сформировать сбалансированный рацион питания и придерживаться его постоянно, резюмировал Кабанов.

Ранее диетологи посоветовали попрощаться с салатами после новогодних праздников и включить в рацион легкие бульоны. Врач-гастроэнтеролог также рекомендовала сделать упор на белковую пищу.

Еда Праздники
07 января 2024, 02:03
Названы 5 правил для продления молодости
РИА «Новости»
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Американский инвестор Кристиан Ангермайер, вкладывающий огромные средства в разработку лекарств, замедляющих процесс старения, назвал пять основных принципов для поддержания здоровья и продления жизни. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

«Если вы не делаете эти пять вещей, которые просты и сложны одновременно, тогда не ищите чудо - лекарство», - заявил он.

По словам биохакера, достаточно соблюдать пять простых правил, чтобы обмануть старость. Во-первых, необходимо высыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо. Никакие тренировки и диеты не помогут, если человеку не хватает ночного отдыха.

Правильное питание и отказ от вредных привычек - курения и алкоголя - также помогут достичь долголетия. Не стоит забывать и про физическую нагрузку. Даже простые прогулки положительно скажутся на человеческом здоровье.

Ранее ученые из Нижнего Новгорода нашли способ быстро омолодить людей , снизив их биологический возраст на пять лет. Участники эксперимента провели две недели в санатории, где соблюдали здоровое питание, занимались спортом и посещали физиопроцедуры. Тестовые замеры показали, что организм каждого участника за это время в целом оздоровился и стал лучше работать.

Исследования США Активное долголетие
07 января 2024, 00:54
Врач предупредил об опасности горячих напитков для здоровья
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Горячие напитки могут вызвать воспалительные заболевания пищевода и желудка. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Логинов в беседе с RT.

По словам медика, теплое или умеренно горячее питье не представляет опасности для людей, у которых нет хронических заболеваний ЖКТ. Но слишком горячие напитки могут навредить человеку.

«Такие напитки могут вызывать раздражение слизистой оболочки и спазмы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, могут возникать воспалительные заболевания пищевода и желудка», - рассказал врач.

От горячих напитков человек может получить термический ожог, а если они еще и горячительные, то и химический. Кроме того, он них страдают и другие органы пищеварения, в том числе, печень и поджелудочная железа. Ожог органов ЖКТ может сопровождаться изжогой, болью в верхних отделах живота, отрыжкой и даже рвотой.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что жирная еда в сочетании с алкоголем за новогодним столом может привести к развитию панкреатита и геморроя.

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