Врачи назвали страшную причину появления необъяснимых синяков

Миелома - это злокачественного заболевание крови, при котором клетки плазмы размножаются слишком быстро, из-за чего уровень защитных белков увеличивается. Такие клетки вытесняют обычные, копятся в костном мозге и разрушают костную ткань. На ранней стадии миелома может быть незаметна и не вызывать симптомов.

В беседе с «Известиями» терапевт Варвара Рубан рассказала, что есть и другие причины синяков. Например, прием лекарств вроде антидепрессантов, препаратов для разжижения крови и других. Или же нехватка витамина С, В12 или К. Излишние физические нагрузки тоже провоцируют необъяснимые синяки.

Ранее диетолог Наталья Сычева рассказала, кому не стоит перебарщивать с горьким шоколадом. Несмотря на его полезные свойства, людям с некоторыми заболеваниями он противопоказан.

Необъяснимые синяки на теле человека - это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная - миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.