Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от висцерального жира

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Риск ожирения на 11% поможет снизить ежедневная порция квашеной корейской капусты (кимчи). Этот продукт низкокалорийный, богат пищевыми волокнами молочнокислыми бактериями, витаминами и полифенолами, рассказали врачи клиники Кливленда.

«Квашеная капуста <…> - это еще одно ферментированное сокровище», - привело издание мнение ученых.

Также полезно добавить в рацион белое мясо, рыбу, постное красное мясо, фасоль и яйца. Уровень висцерального жира поможет снизить средиземноморская диета, считает американский диетолог Линос Коннолли. Важно употреблять «полезные жиры», например, оливки, оливковое масло и авокадо. Кроме этого, в меню должна быть жирная рыба.

Ранее диетолог посоветовала худеющим людям заменить привычные десерты на пастилу и мармелад. Еще один вариант - мандарины в темном горьком шоколаде.

Избавиться от висцерального жира, который накапливается глубоко в брюшной полости, помогут определенные продукты в рационе питания.

«Российская газета» собрала мнения экспертов в области диетологии.