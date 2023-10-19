Врачи назвали продукт, продлевающий жизнь
Регулярное употребление куриных яиц способно продлить жизнь, написала в Telegram-канале доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она сослалась на исследование американских ученых, опубликованное на портале MDPI.
Эксперты проверили влияние различных диет на состояние здоровья молодых людей от 18 до 35 лет. Выяснилось, что самые хорошие результаты у группы, которая ежедневно употребляла по три цельных куриных яйца в день. Такая диета привела к похудению, снижению холестерина и улучшению состояния сосудов и сердца.
Эндокринолог посоветовала есть яйца в вареном виде. Павлова считает, что куриные яйца - один из лучших белков животного происхождения. Их стоит есть на завтрак несколько раз в неделю.
Диетолог Маргарита Королева тоже считает яйца уникальным и полезным продуктом. В его составе есть огромное число полезных для организма биоактивных компонентов.