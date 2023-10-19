Врачи назвали продукт, продлевающий жизнь

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Эксперты проверили влияние различных диет на состояние здоровья молодых людей от 18 до 35 лет. Выяснилось, что самые хорошие результаты у группы, которая ежедневно употребляла по три цельных куриных яйца в день. Такая диета привела к похудению, снижению холестерина и улучшению состояния сосудов и сердца.

Эндокринолог посоветовала есть яйца в вареном виде. Павлова считает, что куриные яйца - один из лучших белков животного происхождения. Их стоит есть на завтрак несколько раз в неделю.

Диетолог Маргарита Королева тоже считает яйца уникальным и полезным продуктом. В его составе есть огромное число полезных для организма биоактивных компонентов.