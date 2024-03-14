14 марта 2024, 04:43

Врачи назвали первые признаки остановки сердца

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Кардиологи рассказали о первых признаках инфаркта, которые человек может перепутать с другими симптомами. Об этом написало издание Pronews.gr.

По данным издания, одним их таких симптомов является изжога. Точнее, похожие на нее ощущения. Жгучая давящая боль в районе в грудной клетки, которая длится несколько минут, может быть связана не с расстройством желудка, а с нарушениями в работе сердца. Если подобные ощущения у человека возникают внезапно и довольно часто, надо обратиться к врачу.

Другой «тревожный звонок» - внезапное усиление потоотделения, сопровождающееся дискомфортом в груди, отдающим в шею, руку или челюсть. Такое состояние может быть ранним признаком инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что злоупотребление сливочным маслом может привести к инфаркту или инсульту. По словам медика, безопасная норма масла в сутки - 5-10 граммов.

Болезни Врачи Работа
13 марта 2024, 03:29
Стало известно, какой завтрак снижает привлекательность человека
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сладости на завтрак снижают привлекательность человека, и дело тут не в лишнем весе. К такому выводу пришли французские ученые. Их исследование опубликовал журнал Plos One.

Французские ученые провели эксперимент с участием 52 женщин и такого же количества мужчин. На первом этапе испытуемых разделили на две группы, одна из которых ела на завтрак продукты с высоким гликемическим индексом, а другая - с низким. После этого добровольцы оценивали фотографии участников. Эксперимент показал, что сладкоежки выглядели менее привлекательно для противоположного пола.

Исследователи предположили, что рафинированные углеводы ускоряют старение организма. Кроме того, они способствуют ожирению, развитию сахарного диабета, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказал о полезных сладостях. К ним относятся в первую очередь зефир и пастила. Эти продукты содержат пектин, который снижает уровень плохого холестерина в крови.

Исследования Еда Ученые Ожирение Продукты
12 марта 2024, 15:30
Врач Мясников назвал тревожные признаки онкологии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, которые требуют срочного обращения к специалисту. В первую очередь, человека должен насторожить черный стул или следы крови в нем после похода в туалет, сообщил он в прямом эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников предупредил, что эти симптомы могут быть признаком онкологического заболевания.

«За этим может стоять онкология. В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу», - заявил телеведущий.

Кроме того, специалист напомнил, что фекалии могут менять цвет, если до этого человек употребил, например, активированный уголь или свеклу. При таких обстоятельствах в медучреждения обращаться не нужно.

Ранее Мясников назвал патологии уха причиной головокружений.

Врачи Рак
12 марта 2024, 12:07
Механизм контроля за ценами на важные лекарства призвали автоматизировать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые препараты. Если специалисты продумают некий автоматизированный инструмент регулирования стоимости лекарств, это пойдет на руку не только аптекам, но и всем участникам рынка. Такое мнение в беседе с «360» выразил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на дорожную карту Росздравнадзора, механизм регулирования стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств с этого года кардинально изменится. Информацию о ценах на эти препараты будут заносить в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств.

«Надо сказать, что контроль за ценами уже существовал и существует. Но другое дело, что это предложение предполагает ввести некий автоматизированный инструмент контроля. И я думаю, что аптеки и все участники рынка от этого только выиграют», - отметил Беспалов.

По его словам, участники рынка не станут завышать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. В этом никто не заинтересован, так как это прямое нарушение закона. За завершение цен на эту категорию препаратов могут наказать, уточнил эксперт.

Но автоматизация процесса все же нужна.

«Этот механизм сейчас построен в ручном режиме. Его можно контролировать. И за счет человеческого фактора возникают ошибки. И, конечно, какой-то автоматизированный процесс нужен», - подчеркнул аналитик.

При условии, что этот механизм будет работать качественно и без сбоев, все от этого только выиграют, резюмировал Беспалов.

В феврале замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщал, что цены на жизненно важные лекарства в России находится ниже уровня инфляции. Информация о наличии и запасах препаратов в постоянном мониторинге, подчеркнул он.

Законы Лекарства Россия Аптеки
11 марта 2024, 19:13
Стоматологи Подмосковья удалили 24-летней девушке молочные зубы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В стоматологическое отделение Каширской больницы обратилась 24-летняя девушка, которая жаловалась на кариес и подвижность боковых зубов. Оказалось, что они были молочными, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Девушка была в курсе этого, но не обращалась к врачу из-за отсутствия проблем. Рентгенологическое исследование показало наличие зачатков коренных зубов, находящихся на стадии прорезывания. Однако медики обнаружили и несформированную верхушку корня, из-за чего и была задержка в процессе смены.

«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных», - рассказала заведующая стоматологическим отделением Елена Тамбова.

Она отметила, что удаление молочных зубов у взрослых - большая редкость. Тамбова добавила, что через несколько недель, когда начнут прорезываться новые коренные зубы, девушка вернется на дальнейшее наблюдение.

Ранее стоматолог предупредил , что из-за запущенной кисты можно лишиться зуба.

Здравоохранение Больницы Врачи

Новости по теме