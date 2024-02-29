29 февраля 2024, 15:08

Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара

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Врачи рассказали, какой фастфуд ведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Об их предостережении написала «Российская газета».

«Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед, ставший для многих привычным, не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем», - предупредили специалисты.

Тем, кто предпочитает вредную еду, эксперты порекомендовали во благо организма отдать предпочтение более здоровой и полезной пище. Фастфуд чрезвычайно насыщен трансжирами, которые появляются в результате жарки.

Пища с содержанием такого компонента может привести к росту уровня «плохого» холестерина. Его накопление может стать фактором повышенного риска опасных сердечно-сосудистых проблем, среди которых - атеросклероз, инфаркт, инсульт.

Кроме того, врач Марк Гадзиян отметил, что небезопасно употреблять и готовые соусы - майонез или кетчуп. По его словам, в них могут содержаться те же трансжиры, скрытые сахар и соль, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы. Частое употребление подобных продуктов питание может повлиять на возникновение ожирения и метаболического синдрома.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала пять страшных последствий отказа от хлеба.

Еда Питание Врачи Ожирение
29 февраля 2024, 15:00
Диетолог назвала 5 страшных последствий отказа от хлеба
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Полное исключение хлеба из рациона может негативно появлиять на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова изданию «Аргументы и Факты».

По ее словам, отказ от хлеба может привести к снижению работоспособности, умственной активности и увеличению усталости из-за дефицита витамина В1. Также может возникнуть дефицит витамина РР, необходимого для мозга, и витамина В2, важного для зрения. Кроме того, иммунная система пострадает из-за отсутствия фолиевой кислоты и возможны нарушения работы кишечника из-за недостатка пищевых волокон. Потребление хлеба в умеренных количествах способствует здоровью пищеварительной системы.

Рекомендуемое количество ржаного хлеба составляет 300 граммов в день, что равно примерно пяти кусочкам. Такое количество обеспечивает организм более чем третью суточной потребности в витаминах В1, E, магнии, и фосфоре. Важно отметить, что ржаной хлеб содержит много железа - 78% от дневной нормы, при этом наличие фолиевой кислоты способствует лучшему усвоению этого минерала. Также хлеб богат витамином В2, РР и кальцием.

В каждых 100 граммах ржаного хлеба находится от 30 до 35 миллиграммов селена, что составляет более половины суточной потребности. Ржаная мука по сравнению с пшеничной содержит больше незаменимых аминокислот и биологически активных веществ, необходимых для здоровья кишечника и стимуляции полезной микробиоты.

Особенно полезным считается хлеб на закваске, так как он содержит ферменты для лучшего усвоения минералов.

Ржаной хлеб подходит для тех, кто стремится контролировать свой вес и для диабетиков, благодаря высокому содержанию клетчатки, обеспечивающей длительное чувство сытости и не вызывающей скачков глюкозы в крови.

Ранее россиянам назвали симптомы дефицита витаминов. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность.

Питание Наука
29 февраля 2024, 14:16
Врач рассказал, какие привычки могут вызвать рак
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Некоторые вредные привычки способны существенно повысить риск развития онкологических заболеваний. Например, под угрозой находятся люди, которые ведут сидячий образ жизни, рассказал «Известиям» врач-онколог Руслан Басанов.

По его словам, онкологические заболевания часто обусловлены генетической предрасположенностью, но и вредные привычки могут спровоцировать рак. Среди них специалист перечислил курение и употребление крепких напитков. Никотин и канцерогены в связке с алкоголем могут способствовать развитию рака легких, рта, горла, пищевода, печени, мочевого пузыря молочных желез и других органов.

Басанов подчеркнул, что кране важно есть фрукты и овощи, так как в них содержатся витамины и антиоксиданты, способствующих защите от онкологических заболеваний.

«Рацион, богатый жирной, обжаренной пищей, обильным потреблением красного мяса и недостаточным употреблением фруктов, овощей и злаков может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов», - уточнил врач.

Среди других факторов, способствующих развитию рака, Басанов перечислил избыточный вес и ожирение, сидячий образ жизни и недостаток физической активности, а также чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия.

«Вредные привычки вроде недостатка сна, хронического стресса, неправильной защиты от вредных воздействий окружающей среды также способны повысить риск онкологических заболеваний», - добавил специалист.

Ранее ростовские онкологи назвали первые симптомы рака кожи и легких.

Некоторые вредные привычки способны существенно повысить риск развития онкологических заболеваний. Например, под угрозой находятся люди, которые ведут сидячий образ жизни, рассказал « Известиям » врач-онколог Руслан Басанов.

Курение Врачи Алкоголь Рак Ожирение
29 февраля 2024, 13:54
Путин назвал цели нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
РИА «Новости»
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Средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день превышает 73 года, но необходимо добиться выхода на показатель в 78 лет к 2030 году. Для этого в стране запустят новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить сельским территориям, где показатель продолжительности жизни ниже среднего по России.

«На решение этих задач нацелен нацпроект „Продолжительная и активная жизнь“. Важно, чтобы росла именно продолжительность активной и здоровой жизни. Чтобы человек мог уделять время семье», - заявил Путин.

Президент добавил, что в России продолжат работать федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Кроме того, систему долговременного ухода за пожилыми и больными людьми, а также инвалидами приведут к единому стандарту.

«Нужно, чтобы к 2030 году этими услугами были обеспечены 100% граждан, которые в этом нуждаются», - добавил Путин.

Президент отметил, что также необходимо запустить комплексную программу по охране материнства , сбережению здоровья детей и подростков, в том числе - репродуктивного здоровья.

В рамках выполнения этой программы расширят сеть женских консультаций, модернизируют перинатальные центры, детские поликлиники больницы. Только на ремонт и строительство направят более триллиона рублей.

В рамках своего выступления президент анонсировал запуски новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России» и «Экономика данных».

Россия Владимир Путин Нацпроекты Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 12:04
Онкологи назвали первые симптомы рака
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Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака кожи, легкого, молочной и предстательной желез и факторы риска его развития. Об этом сообщило издание «КП-Ростов-на-Дону».

Врачи рассказали, что рак кожи является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России. Риски развития меланомы повышаются под влиянием чрезмерного ультрафиолета, химических и радиационных воздействий, а также из-за перегрева кожи. К появлению рака может привести плохая наследственность и хронические кожные воспаления. В числе ранних признаков рака кожи - безболезненные наросты и розоватые шелушащиеся участки, а также появление на лице сосудистой сеточки. Если образование изменило свой цвет или форму, нужно срочно обратиться к специалисту.

Около 90% пациентов с раком легких - это курильщики. Важный способ профилактики - отказ от курения. В зоне риска находятся те, кто работает на вредном производстве, особенно с цементной и асбестовой пылью. Важно уделять повышенное внимание своему здоровью при частых вирусных инфекциях, наличии хронических заболеваний и случаях рака легких среди ближайших родственников. Основные симптомы - приступы кашля, в том числе с кровью, а также одышка, боли в груди и хрипота. На начальных стадиях лечение часто включает в себя малоинвазивные эндоскопические операции.

Для женщин особенно опасен рак груди. Им рекомендуется самостоятельно обследовать молочные железы ежемесячно и ежегодно консультироваться со специалистом. Необходимы ультразвуковые и, после 40 лет, маммографические исследования молочных желез. При обнаружении изменений следует немедленно обратиться за специализированной помощью.

Каждый седьмой мужчина сталкивается с раком простаты, особенно после 50 лет, хотя заболевание возможно и у молодых. Риски удваиваются при наличии болезни у родственников. Рекомендуется регулярный осмотр у уролога, включая ультразвук и анализы на антигены простаты, при необходимости - КТ и МРТ. Симптомы рака простаты включают частые позывы к мочеиспусканию, наличие крови в моче или сперме, боли и дискомфорт. На ранних стадиях успешное лечение возможно в 95% случаев. Продолжительное и неэффективное лечение язвы желудка, воспаления мочевого пузыря или пневмонии может свидетельствовать об онкологии.

Ранее врач Юлия Жусина рассказала, какой рак может передаваться генетически.

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