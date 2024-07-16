Врачи избавили россиянку от «венца смерти»

«Пациентке, у которой была диагностирована сосудистая аномалия под названием „венец смерти“, установили стент в труднодоступный сосуд малого таза», - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря высокотехнологичному оперативному вмешательству.

Данная сосудистая аномалия встречается примерно у 15-30% людей. Ее выявили в ходе исследования кровеносного русла женщины на ангиографе. Закупорка труднодоступного сосуда малого таза грозила пациентке потерей конечности, а в перспективе даже угрожала жизни. Сама операция очень рискованная, так как возможно сильное кровотечение.

Ранее воронежские врачи смогли сохранить беременность пациентке , которой диагностировали 14-килограммовую опухоль яичников.

На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» - редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.