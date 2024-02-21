Врачи из Астрахани извлекли из глаза пациентки огромного червя

Девушка обратилась в местную больницу с жалобами на дискомфорт в глазу. После осмотра пациентки врач-офтальмолог диагностировал у нее дирофиляриоз - заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров.

В результате проведенной операции из пораженного места удалось извлечь паразита, длина которого составила 12 сантиметров. Пострадавшую выписали с рекомендацией пройти амбулаторное лечение.

Ранее у жителя Саратова из-под кожи лба вытащили 12-сантиметрового червя. Сначала он почувствовал припухлость на правом веке, а потом опух участок около носа. В итоге мужчина обратился к врачам, в больнице выяснили, что симптомы связаны с паразитом внутри его головы.