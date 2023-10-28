Врач развеял миф о связи сладкого и сахарного диабета

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«Связь сахарного диабета и сладкого - это мифы», - сказала она.

Наиболее распространенным является диабет второго типа. По словам врача, употребление сладкого влияет на развитие так называемого «диабета толстых» только косвенно.

Главная опасность сладкого в том, что человек, увлекшись конфетами, может легко превысить суточную норму глюкозы - 50 граммов. Результатом чрезмерного потребления глюкозы станет набор лишнего веса.

При этом у сладкого есть и полезные свойства. Оно является источником глюкозы, основного физического компонента и источника энергии для организма, мозга, сердца и мышц.

Ранее эндокринолог Ирина Пожалостина перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета. По ее словам, на повышение уровня глюкозы могут указать жажда, кожный зуд, сухость во рту и частое мочеиспускание.