28 октября 2023, 03:59

Врач развеял миф о связи сладкого и сахарного диабета

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Сахаросодержащие продукты не могут повлиять на развитие сахарного диабета напрямую. При этом сладкое негативно отражается на весе, объяснила в интервью РИА «Новости» заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Селиверстова.

«Связь сахарного диабета и сладкого - это мифы», - сказала она.

Наиболее распространенным является диабет второго типа. По словам врача, употребление сладкого влияет на развитие так называемого «диабета толстых» только косвенно.

Главная опасность сладкого в том, что человек, увлекшись конфетами, может легко превысить суточную норму глюкозы - 50 граммов. Результатом чрезмерного потребления глюкозы станет набор лишнего веса.

При этом у сладкого есть и полезные свойства. Оно является источником глюкозы, основного физического компонента и источника энергии для организма, мозга, сердца и мышц.

Ранее эндокринолог Ирина Пожалостина перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета. По ее словам, на повышение уровня глюкозы могут указать жажда, кожный зуд, сухость во рту и частое мочеиспускание.

Болезни Врачи
28 октября 2023, 14:03
Кардиолог Гаглошвили назвал смертельные ошибки в питании при густой крови
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Слишком густая кровь может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом. К такому исходу событий чаще всего приводит обезвоживание. Поэтому важно исключить несколько ошибок в питании, объяснил «Российской газете» кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Гаглошвили указал, что при показателях густой крови необходимо придерживаться сбалансированного питания, которое исключает риск обезвоживания организма.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», - уточнил врач.

В свою очередь токсиколог Михаил Кутушов отметил, что выявить повышенную густоту крови можно, сдав общий анализ. Если проблему все же диагностировали, то в первую очередь человек должен исключить из своего рациона сахар.

Ранее кардиолог Анна Бирюкова ранее назвала продукты, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В списке оказались фастфуд и кондитерские изделия.

Инсульт Питание Врачи
28 октября 2023, 01:43
Сальмонеллу обнаружили в популярном петербургском ресторане
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У восьми отравившихся гостей петербургского ресторана Ivori Garden обнаружили сальмонеллу. Всего в кафе отравились 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Петербургское управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев отравления посетителей кафе Ivori Garden на Советской улице. По данным ведомства, у 11 клиентов заведения появились симптомы кишечной инфекции. Лабораторные исследования показали, что у восьми из них обнаружена сальмонелла.

Инспекторы Роспотребнадзора также нашли сальмонеллу в пробах пищевой продукции ресторана. В результате заведение временно закрыто. Ведомство направила материалы дела в суд, для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

В начале октября школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления из-за съеденной шоколадки.

Санкт-Петербург Болезни Питание Рестораны
27 октября 2023, 00:32
Онколог рассказал, какие риски ждут людей после 50 лет
Pxhere
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Риск развития онкологических заболеваний увеличивается с возрастом. Некоторые виды рака чаще всего диагностируют после 50 лет. Об этом Варвара Саникевич врач-онколог «Клиники Фомина» рассказала «Вечерней Москве».

По словам медика, самыми распространенными видами рака в мире являются рак молочной железы, рак легких, рак кишечника, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка.

Увеличение риска возникновения и развития опухолей с возрастом связано прежде всего с ослабеванием работы иммунной системы. Еще одна причина заключается в накоплении генетических мутаций в клетках по мере того, как наш организм стареет, отметила врач.

Мутации возникают из-за разных факторов. Это может быть негативное воздействие окружающей среды, инфекции, образ жизни, индивидуальные особенности. Чтобы обнаружить предраковые заболевания или рак на ранней стадии, после 45 лет каждому человеку необходимо проходить скрининг. Это позволит предотвратить развитие болезни.

Ранее ученые Сеченовского университета рассказали о способах замедлить рост опухоли печени.

Медицина Рак
26 октября 2023, 21:52
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения России поделилось обновленными рекомендациями для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Согласно ему, для лечения COVID-19 рекомендовали 13 препаратов. В ведомстве напомнили, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Одним из нововведений стало включение в документ вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенной для детей от 6 до 11 лет.

По словам медиков, коронавирус начал приобретать характер сезонной инфекции. Для окружающих потенциально опасен инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые прошли вакцинацию назальным препаратом, прекращали распространять коронавирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, отметил он.

Минздрав Россия Коронавирус в России и в мире

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