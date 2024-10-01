Врач развеял миф о пользе куриного супа при простуде

Он отметил, что в 1970-х годах публиковались научные работы, в которых сравнивали действие куриного супа и противовирусных препаратов.

«Говорили, что суп работает не хуже. Другое дело, что противовирусные в те годы вообще не работали. Это все делает вам просто субъективно легче, чтобы вы лучше переносили это состояние болезни», - подчеркнул врач.

Мясников призвал во время простуды прислушиваться к своему организму и не отказываться от куриного супа, если от него становится легче.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал использовать в общественных местах медицинские маски, чтобы защититься от ОРВИ. По его мнению, их в первую очередь стоит носить пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Одной из причин роста заболеваемости ОРВИ стало окончание отпускного и дачного сезонов, заключил врач.