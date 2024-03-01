Врач рассказала, что шоколад может защитить от рака

Как оказалось, в любимом лакомстве сладкоежек содержится достаточное количество магния и калия. Эти компоненты очень полезны для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма. Однако этот продукт может принести и вред здоровью, если есть его в неограниченном количестве.

«Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 калорий на 100 грамм. <…> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 грамм в день», - объяснила Михалева.

Кроме того, в шоколаде содержатся магний и калий, полезные для сердца, сосудов, мышц и костей. Также его потребление способствует выработке серотонина в мозге.

Ранее врач Крис ван Таллекен назвал продукты , которые вызывают пищевую зависимость.