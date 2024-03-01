01 марта 2024, 16:58

Врач рассказала, что шоколад может защитить от рака

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Шоколад может быть полезен, потому что в нем есть антиоксиданты, необходимые для защиты от хронического системного воспаления и онкологических заболеваний. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Как оказалось, в любимом лакомстве сладкоежек содержится достаточное количество магния и калия. Эти компоненты очень полезны для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма. Однако этот продукт может принести и вред здоровью, если есть его в неограниченном количестве.

«Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 калорий на 100 грамм. <…> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 грамм в день», - объяснила Михалева.

Кроме того, в шоколаде содержатся магний и калий, полезные для сердца, сосудов, мышц и костей. Также его потребление способствует выработке серотонина в мозге.

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Питание Продукты
01 марта 2024, 14:24
Любителей подсаливать еду предупредили о болезни почек
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Гастроэнтеролог Зухра Павлова рассказала о вреде добавления соли в уже приготовленные блюда. В своем Telegram-канале врач объяснила, что подобная практика может стать причиной развития хронических заболеваний почек, которые могут протекать незаметно, но со временем даже потребовать трансплантации органа.

Опираясь на исследование американских специалистов, которые анализировали здоровье 465 тысяч человек в течение примерно 12 лет, Павлова подчеркнула выявленную ими связь между потреблением соли и нарушениями работы почек. За период наблюдения у 22 тысяч участников исследования выявили хронические заболевания этих органов.

Результаты исследования показали, что у лиц, иногда добавляющих соль в приготовленную пищу, вероятность развития заболеваний почек увеличивается на 4% по сравнению с теми, кто не прибегает к досаливанию. Для тех, кто делает это регулярно, риск возрастает на 7%, а для тех, кто привык всегда досаливать блюда, - на 11%.

Эти данные указали на необходимость сократить потребление соли. Суточная норма не должна превышать пять граммов. При этом сегодня она содержится почти во всех продуктах промышленного производства.

«Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют», - отметила врач.

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Исследования Еда Здравоохранение Болезни Продукты
01 марта 2024, 13:52
Врач связала шум в ушах с изменениями в мозге
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Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала, что шум в ушах (тиннитуса) может возникать из-за изменений в мозге, износа волосковых клеток уха, воздействия громких звуков, закупорки слуховых проходов и болезни Меньера. Ее слова привело издание Live Science.

Специалист подчеркнула, что воздействие громких звуков - самый популярный фактор, из-за которого возникает шум в ушах. Патология чаще всего проявляется у людей, которые постоянно находятся в местах с громкой музыкой.

Однако проблемы со слухом могут начаться и у тех, кто заботится об органе слуха. Шум в ушах может возникать из-за неадаптивной пластичности мозга. Так, нервная система старается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности. На фоне таких действий человек начинает слышать фантомные звуки.

Еще одной причиной тиннитуса может быть износ волосковых клеток внутреннего уха - рецепторов слуховой системы - из-за естественного старения организма. Кроме того, при их повреждении происходит необратимая потеря слуха, она тоже может сопровождаемая фантомными звуками.

Ко всему прочему, Ли добавила, что проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или болезни Меньера - негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы.

Ранее врач назвал три опасных для человека продукта.

Болезни Врачи
01 марта 2024, 12:57
Врач назвал три опасных для человека продукта
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Рацион с большим содержанием сладкого, жирного и жареного считается нездоровым, поскольку ассоциируется с высоким риском развития распространенных недугов. Однако есть и другие риски, о которых многие не подозревают, заявил онкоуролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Его слова передала «Российская газета».

Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем. Однако и это не все последствия, с которыми может столкнуться человек.

Приготовленная в кипящем масле картошка фри содержит трансжиры, которые влияют на гормональный фон. Так, в теле мужчины начинают преобладать женские гормоны - это снижает уровень фертильности.

«Никто и не мог подумать, что на выработку тестостерона может повлиять обычный фастфуд, пока не провели исследование», - предупредил врач.

Любителям соленого стоит быть осторожнее, потому что такие продукты приводят к сердечно-сосудистыми заболеваниями, конкрементами в почках и снижению либидо. Не менее опасен и сахар: он запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона.

Ранее врач назвал продукты, которые вызывают пищевую зависимость.

Исследования Врачи Продукты
01 марта 2024, 09:55
«Мозговой туман» и другие сложности. Новому исследованию о COVID-19 дали оценку
Unsplash
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New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшений памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе, сообщил РБК.

Авторы исследования, появившегося в New England Journal of Medicine, указали, что «мозговой туман» может наблюдаться как у тех, кто болел ковидом долгое время, так и у тех, кто выздоровел достаточно быстро.

В опросе специалистов участвовали 140 тысяч человек - болевшие ковидом разной тяжести, а также неинфицированные. Респондентам предложили выполнить когнитивные тесты, чтобы оценить память, мышление, исполнительность, внимание и импульсивность.

В итоге ученые увидели связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями, а больше всего, как оказалось, от него страдают функции памяти. По мнению исследователей, это связано скорее с трудностями с формированием новых воспоминаний.

«Авторы доказали, что когнитивные функции пострадали в большей степени у людей, заболевших в начале пандемии, то есть у заразившихся первоначальным штаммом вируса, и у тех, кто проходил лечение в условиях реанимации», - отметил в беседе с РБК врач-невролог клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский.

При этом, по его словам, исследователи не определили уровень когнитивных функций пациентов до болезни. Помимо этого, подчеркнул специалист, определить, как сильно лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии влияет на развитие когнитивных нарушений, трудно.

«Мы знаем, что критические состояния даже без сопутствующей коронавирусной патологии приводят часто к существенным поражениям головного мозга», - напомнил он.

С такой точкой зрения согласилась кандидат медицинских наук, невролог, психоневролог Анна Шевченко. Она отметила, что на «мозговой туман», который мешает выполнять привычную работу с прежней скоростью, жалуются многие пациенты после ковида.

«Поэтому очень важно работодателю популяризировать опросники для самодиагностики повышенной тревожности, депрессии, астении и стресса как частых проявлений постковидного синдрома», - заключила эксперт.

Коронавирус в России и в мире

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