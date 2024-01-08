Врач рассказал, сколько воды нужно выпивать в день зимой
Человеку важно пить достаточное количество воды в день не только летом, но и зимой. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в беседе с порталом «Актуальные новости».
По словам специалиста, в холодное время чувство жажды возникает реже, при этом нормальное поступление жидкости в организм может продлить жизнь на 15 лет.
В качестве аргумента Павлова привела результаты исследования ученых из Национального института сердца, легких и крови, которые выяснили, что избегать обезвоживания стоит для того, чтобы не столкнуться с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Свой день эндокринолог посоветовала начинать со стакана теплой воды, также в нее для разнообразия можно добавить немного лимона.
Суточная норма воды составляет примерно 35-40 миллилитров на килограмм массы тела. Для людей с ожирением оптимально употреблять в сутки приблизительно три литра жидкости.
Врач-инфекционист Владимир Неронов ранее предупредил, что некачественная вода из-под крана может вызвать заболевания кожи и внутренних органов.