Врач рассказал, сколько можно давать детям конфет в день

По словам специалиста, избыток сахара негативно сказывается на самочувствии и поведении детей. В день им можно съедать не больше шести чайных ложек этого продукта - это меньше 30 граммов.

Врач добавила, что 100 граммов конфет в среднем содержит 70 граммов сахара, поэтому две или три штучки не навредят детскому здоровью. При этом детям до двух лет их лучше вообще не давать.

«Вреден не любой сахар сам по себе. Природный сахар содержится во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени. Это важный компонент здорового рациона», - добавила Кашух.

Она посоветовала ограничить употребление только добавленного сахара, содержащегося в конфетах, выпечке, десертах, соках и даже в колбасе.

Ранее врачи определили три самых полезных фрукта для укрепления здоровья в зимний период. Это гранат, хурма и мандарины, причем последние помогают удерживать вес.