Врач рассказал, сколько хлеба можно съедать за день

Здоровый человек может съесть в день два-три куска хлеба - это ему не повредит. Но при сахарном диабете или других проблемах со здоровьем от привычных хлебобулочных изделий придется отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева «Москве 24».

«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», - добавила диетолог.

Самым безопасным для здоровья является зерновой хлеб - у него практически нет противопоказаний. Его можно есть даже при диабете или проблемах с лишним весом. Норма остается та же - два-три куска в день.

При этом зерновой хлеб, по словам врача, полезен для здоровья. Он содержит пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог Аплетаева предупредила о вреде гранатового сока для пожилых людей. По словам врача, этот напиток разжижает кровь, так что его лучше не совмещать с препаратами от тромбоза.