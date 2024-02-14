14 февраля 2024, 00:56

Врач рассказал, сколько хлеба можно съедать за день

РИА «Новости»
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Здоровый человек может съесть в день два-три куска хлеба — это ему не повредит. Но при сахарном диабете или других проблемах со здоровьем от привычных хлебобулочных изделий придется отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева «Москве 24».

Здоровый человек может съесть в день два-три куска хлеба - это ему не повредит. Но при сахарном диабете или других проблемах со здоровьем от привычных хлебобулочных изделий придется отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева «Москве 24».

«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», - добавила диетолог.

Самым безопасным для здоровья является зерновой хлеб - у него практически нет противопоказаний. Его можно есть даже при диабете или проблемах с лишним весом. Норма остается та же - два-три куска в день.

При этом зерновой хлеб, по словам врача, полезен для здоровья. Он содержит пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог Аплетаева предупредила о вреде гранатового сока для пожилых людей. По словам врача, этот напиток разжижает кровь, так что его лучше не совмещать с препаратами от тромбоза.

Еда Врачи Диеты Диабет Продукты Москва
13 февраля 2024, 12:28
Путин призвал к внедрению современных технологий во все сферы здравоохранения
РИА «Новости»
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Инновационные медицинские технологии необходимо внедрять во все сферы здравоохранения — от первичного звена до крупных федеральных центров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий. Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что научный прогресс открыл огромные перспективы для реализации проектов в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях. Поэтому очень важно, чтобы достижения исследовательских команд внедрялись в работу обычных больниц и поликлиник.

«Ключевой приоритет здесь - выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», - заметил Путин.

Глава государства добавил, что Россия открыта к сотрудничеству по проектам в сфере инновационных медицинских технологий с другими странами. Совместное решение масштабной задачи требует объединения усилий медицинских и научных организаций, а также технологических компаний.

Отдельно президент поблагодарил врачей и медсестер больниц и поликлиник за подвижнический труд и милосердие.

Второй форум будущих технологий пройдет в Москве с 13 по 14 февраля. В этом году мероприятие посвятили достижениям в области медицины. С докладами выступят представители сферы здравоохранения, сотрудники технологических компаний и ученые.

На минувшей неделе Минздрав России в День российской науки рассказал об уникальных отечественных разработках в сфере медицины. В список включили не имеющее аналогов в мире лекарство от болезни Бехтерева, генератор радиоизотопов, позволяющий выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии, способный противостоять супербактериям инновационный антибиотик и другие открытия российских специалистов.

Инновационные медицинские технологии необходимо внедрять во все сферы здравоохранения - от первичного звена до крупных федеральных центров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий. Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Здравоохранение Больницы Россия Медицина Владимир Путин Технологии
13 февраля 2024, 11:09
Московские врачи опубликовали более трех тысяч статей в научных журналах за год
РИА «Новости»
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За прошедший год медики из Москвы опубликовали более трех тысяч научных статей в специализированных изданиях, как российских, так и зарубежных. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Множество статей московских авторов оказалось в центре внимания международного научного сообщества, поскольку затрагивали актуальные темы, такие как пандемия, новые методы лечения рака, трансплантация органов, тканевое донорство, борьба с инсультом, изучение работы мозга и другое.

«Москва - прогрессивная столица российской науки, источник уникальных разработок и реализованных проектов мирового уровня», - отметила Ракова.

По ее словам, в столице ежегодно проходит свыше 1200 профессиональных мероприятий. За последние три года медицинские учреждения в Москве получили более 260 патентов, 70% которых уже нашли применение в клинической медицине.

На цифровой платформе «Московская медицина. Мероприятия» ежедневно проводятся научные события для медицинских экспертов города и всей страны.

Кроме того, более 80 тысяч медицинских исследований с искусственным интеллектом провели в Подмосковье за год. Нейросети помогают врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты и проводить другие процедуры.

Врачи Медицина Наука Анастасия Ракова Москва
13 февраля 2024, 10:16
Собянин рассказал о развитии хирургической службы в Москве
Freepik
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Москва реализует масштабную программу улучшения медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, в медучреждениях обновят многое системное оборудование. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он подчеркнул, что в мегаполисе пристально следят за переоборудованием хирургического приспособления. По плану на 2024 год, для больниц закупят и поставят 470 единиц оборудования для операционных.

Кроме того, оснащение современных гибридных операционных вышло на новый уровень. В прошлом году они открыли двери впервые в новых флагманских центрах четырех городских больниц. Теперь там проводят сразу несколько операций под одной анестезией.

«Активно развивается и роботическая хирургия. Мы закупили три новых хирургических робота „da Vinci“ и теперь у нас их семь штук», - отметил Собянин.

Он добавил, что каждый год специалисты делают больше тысячи операций с применением роботов. Еще одно приобретение - модульные операционные столы, которые настраивают в зависимости от анатомических особенностей пациентов.

Но и это не все, даже лампы в операционных специальные. Их главное отличие - отсутствие бликов и цветовых теней. Кроме того, они позволяют регулировать направление светового поля в соответствии с анатомическими требованиями и используемой техникой.

Ранее врачи в Москве спасли жизнь пациенту с инфарктом благодаря сложной операции.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва
13 февраля 2024, 08:37
Более 50 человек отравились в бургерной в Приморье
РИА «Новости»
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В Приморье число отравившихся в бургерной выросло до 51. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В Дальнереченске, где зарегистрированы множественные случаи острой кишечной инфекции, <…> число пострадавших увеличилось до 51 человека», - указали в ведомстве.

Предварительно, причиной острой кишечной инфекции у местных жителей стала еда производства кафе «М-Бургер».

Специалисты Роспотребнадзора установят предприятия, которые снабжали бургерную в Дальнереченске продукцией. Также им предстоит провести ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Ситуация с отравлением находится на контроле регионального правления Роспотребнадзора.

Накануне ведомство сообщило, что во время проверки в анализах пострадавших обнаружили сальмонеллу. Работу заведения приостановили. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «360», что сальмонелла провоцирует отравление лишь при большой концентрации этой бактерии в организме человека.

Еда Уголовное дело Приморье Роспотребнадзор

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