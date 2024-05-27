27 мая 2024, 03:26

Врач рассказал, сколько чая можно выпить в день

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В день человеку стоит выпивать не более двух чашек чая. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова в интервью РИА «Новости».

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай», - сказала Волкова.

Кроме того, диетолог рекомендовала россиянам не злоупотреблять кофе, и при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта выпивать не больше одной чашки бодрящего напитка в день. Также врач напомнила, что вечером лучше избегать кофеиносодержащих напитков, таких как чай и кофе, - они могут вызвать бессонницу.

Волкова посоветовала россиянам не добавлять сахар в чай и кофе, а также отказаться от пакетированных соков, газировки и других сахаросодержащих напитков.

Ранее специалисты назвали три ошибки при выборе завтрака.

Кофе Больницы Болезни Врачи
26 мая 2024, 23:07
Россиянам назвали разрушающие кровеносную систему продукты
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В пищевой рацион россиян входят продукты, которые разрушают стенки кровеносных сосудов. Об опасности их чрезмерного употребления предостерегла врач-эндокринолог Екатерина Янг. Об этом сообщила «Российская газета».

На первое место специалист поставила трансжиры, которые содержатся в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах, концентратах супов, кетчупах и майонезах. При попадании в организм вредные вещества снижают синтез липида протагластина, который делает кровеносные сосуды эластичными, снижая риск возникновения тромбов.

Также не стоит злоупотреблять сахаром и его заменителями. Они повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь Янг назвала грозным токсином, который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.

Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина посоветовала россиянам ежедневно употреблять в пищу не менее 500 граммов фруктов и овощей , чтобы содержащиеся в них витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка сократили всасывание холестерина. Также специалист призвала минимизировать употребление соли, так как ее избыток повышает артериальное давление.

Врачи Алкоголь Продукты
26 мая 2024, 12:01
Исследование о массовых заражениях людей в XX веке завершили в Великобритании
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Проведенное в Великобритании расследование продемонстрировало, что власти страны несут ответственность за массовое заражение людей опасными заболеваниями в ХХ веке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По результатам расследования, британские власти виновны в умышленном игнорировании угрозы здоровью людей и массовом заражении гепатитом С и ВИЧ.

Журналисты установили, что Национальная служба здравоохранения Великобритании в 1970-х годах закупала в США плазму крови для лечения гемофилии. Однако после применения биоматериала гепатитом С и ВИЧ заразились свыше 30 тысяч пациентов.

В США донорами в основном становились наркоманы и бывшие заключенные, для которых сдача крови была источником дохода. Британская сторона при этом до 1986 года не проверяла кровь на ВИЧ, а до 1991-го - на гепатит С. В итоге крови одного инфицированного было достаточно для заражения огромного объема плазмы.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак принес извинения жертвам массового заражения и пообещал выплатить компенсации пострадавшим.

Исследования США Великобритания ВИЧ
26 мая 2024, 05:47
Врач назвал пять способов улучшения памяти
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Многие люди с годами могут испытывать проблемы с памятью, но существуют надежные способы ее улучшить. Для этого можно использовать умственный тренинг не только в виде чтения книг и разгадывания кроссвордов, но и логические игры, в том числе компьютерные. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.

По словам специалиста, логические игры помогают развивать стратегическое мышление.

Немаловажное значение имеют и социальные связи. Нужно заводить новые знакомства и менять привычные маршруты. Это поможет сформировать новые нейронные связи в мозге, улучшить его функции.

«Также необходимо давать мозгу необходим регулярный релакс. Даже в период максимальной загрузки и мозговых штурмов необходимы паузы в течение дня хотя бы на 10-15 минут», - предупредил невролог.

Не стоит забывать про физическую нагрузку. Для этого достаточно заняться настольными играми на свежем воздухе. Это тоже позволит надолго сохранить когнитивные функции на приемлемом уровне.

Ранее профессор фармакологии из Оксфорда Дэвид Смит рассказал, что включение в рацион богатой Омега-3 рыбы (сельдь, лосось и скумбрия) позволит предотвратить слабоумие.

Врачи
26 мая 2024, 03:52
Каша — не лучшее начало дня. Врачи назвали три ошибки при выборе продуктов на завтрак
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Многие привыкли начинать свой день с каши, но такой завтрак нельзя назвать полезным. Врачи рассказали, что лучше всего выбирать на первый прием пищи. Рекомендации появились на странице проекта Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.

Самая распространенная ошибка в первый прием пищи - упор на углеводы. Организм быстро перерабатывает такую еду, поэтому она не дает долгого чувства насыщения. В связи с этим привычные с детства каши не относятся к полезному завтраку, так как они состоят в основном из углеводов.

«Вместо углеводов на завтрак лучше есть белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго», - посоветовали специалисты.

Еще одна вредная пищевая привычка - заканчивать завтрак шоколадкой или пирожным. Сладкое провоцирует резкий скачок глюкозы в крови и приводит к набору лишнего веса.

Полностью отказаться от завтрака или перенести его ближе к обеду - тоже плохая идея. Это может привести к проблемам со здоровьем и ожирению.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила, что английский завтрак, состоящий из жаренных яиц, колбас и бекона, может обострить болезни ЖКТ.

Еда Болезни Врачи Роспотребнадзор Продукты

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