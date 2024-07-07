07 июля 2024, 05:25

Врач рассказал, почему нельзя постоянно счищать налет с языка

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Вопросы об уходе за полостью рта давно уже обросли мифами, причем некоторые из них могут нанести ущерб здоровью. Один из них касается чистке языка от налета, рассказал «Газете.ru» стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Dr. Blumkin Игорь Блюмкин.

«Постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительности», - объяснил он.

Блюмкин добавил, что часто для этой цели используют различные скребки из пластика и металла, ершики и щетки. При этом люди забывают, что налет на языке может сигнализировать о заболеваниях ЖКТ или инфекционных процессах в организме. Здесь надо обратиться к врачу.

Второй миф касается использования ополаскивателей для рта, которые влияют на микробиом ротоглотки, увеличивая число условно-патогенных бактерий в ней.

Третий касается жестких зубных щеток, которые вместо лучшей чистки и пользы только повреждают эмаль и травмируют десны.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова предупредила, что прозрачные элайнеры не подойдут людям, имеющим серьезные аномалии прикуса.

Болезни Врачи
07 июля 2024, 04:34
Раскрыт способ, как избежать солнечного ожога
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Россиян предупредили о возможности получить солнечный ожог в жаркую погоду, если остаться на улице без одежды более 15 минут. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находится без одежды на солнце более 15 минут», - предупредил медик.

Тяжельников добавил, что для дачных работ или загара лучше выбирать утренние и вечерние часы - до 10:00 и после 17:00.

По его словам, летом обязательно носить головные уборы и одежду, пользоваться защитными средствами от ультрафиолета, если предстоит провести долгое время на улице.

Ранее россиян предупредили, что при получении солнечного ожога нельзя мазать поврежденный участок кожи кефиром или сметаной, чтобы не усугубить состояние и не повредить ее.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что солнечные ожоги бесследно не проходят , так как из-за интенсивной боли в организме человека высвобождаются стрессовые гормоны. Это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Врачи Солнце
07 июля 2024, 02:24
Кардиолог рассказал, как не умереть от жары летом
РИА «Новости»
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Высокие температуры не только изматывают, но и грозят серьезными проблемами со здоровьем. Например, риск сердечного приступа в жару увеличивается в два раза. Врач-кардиолог Галина Лазаренко рассказала «Парламентской газете», как не стать жертвой аномальной погоды.

По словам врача, из-за потери жидкости в жару может начаться аритмия - нарушение сердечного ритма. Чтобы не допустить обезвоживания, она порекомендовала пить больше воды, 30-35 миллилитров на килограмм веса. Также она призвала отказаться от кофе, алкоголя, так как они вызывают обезвоживание.

В жаркую погоду стоит уделить внимание своему рациону: исключить жирную и жареную пищу, сделать упор на овощи, салаты, рыбу и фрукты.

Кроме того, Лазаренко рекомендовала ограничить физические нагрузки на улице. Активность при высокой температуре может увеличить риск сердечного приступа.

Ранее врач-терапевт Александра Зыкова рассказала, что жаркая погода повышает риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокие температуры не только изматывают, но и грозят серьезными проблемами со здоровьем. Например, риск сердечного приступа в жару увеличивается в два раза. Врач-кардиолог Галина Лазаренко рассказала «Парламентской газете» , как не стать жертвой аномальной погоды.

Врачи Погода Погода в Москве Жара
06 июля 2024, 14:35
Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России
РИА «Новости»
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В России исключены риски распространения чумы, Роспотребнадзор проводит необходимую работу по предотвращению случаев завоза болезни на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор проводит регулярную масштабную работу по предотвращению случаев завоза чумы на территорию страны, а также ведет мониторинг активности природных очагов чумы», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ежегодно в мире регистрируют сотни случаев опасных заболеваний. Зоны риска составляют США, Азия и Африка. Для профилактики распространения инфекции действует программа сотрудничества с Таджикистаном, Узбекистаном, Монголией, Киргизией, Китаем и Казахстаном.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России достаточно запасов вакцин против чумы Обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация, зарегистрированы тест-системы и диагностические препараты.

Ранее случай туберкулеза зафиксировали на факультете фундаментальной медицины МГУ в Москве.

Роспотребнадзор Медицина
06 июля 2024, 03:26
Названы продукты, способствующие омоложению мозга
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Определенные продукты могут помочь омолодить мозг и сохранить его здоровье. Об этом рассказал психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду в интервью CNBC.

По словам врача, сохранить здоровье мозга помогут три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты.

«Если вы едите яйца, обязательно добавьте куркуму с щепоткой черного перца, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», - уточнил медик.

Найду добавил, что жирными кислотами омега-3 богата рыба: анчоусы, сардины и лосось. Поэтому употреблять ее стоит как минимум два раза в неделю.

Кроме того, омега-3 в большом количестве содержатся в семенах чиа и кунжута, грецких орехах и льняном семени.

Ранее врач рассказала, как пища влияет на эмоциональное состояние человека. По словам эндокринолога Зухры Павловой, избыток жирной пище в рационе повышает тревожность. Кроме того, она разрушает кишечные бактерии и фактически переворачивает работу кишечника.

Еда Врачи Интервью Продукты

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