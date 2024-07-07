Врач рассказал, почему нельзя постоянно счищать налет с языка

«Постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительности», - объяснил он.

Блюмкин добавил, что часто для этой цели используют различные скребки из пластика и металла, ершики и щетки. При этом люди забывают, что налет на языке может сигнализировать о заболеваниях ЖКТ или инфекционных процессах в организме. Здесь надо обратиться к врачу.

Второй миф касается использования ополаскивателей для рта, которые влияют на микробиом ротоглотки, увеличивая число условно-патогенных бактерий в ней.

Третий касается жестких зубных щеток, которые вместо лучшей чистки и пользы только повреждают эмаль и травмируют десны.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова предупредила, что прозрачные элайнеры не подойдут людям, имеющим серьезные аномалии прикуса.