Врач рассказал, почему нельзя полностью отказываться от сладкого

По ее словам, в сладостях содержится глюкоза, которая является важным элементом для работы организма.

«Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза», - пояснила Соломатина.

Но она добавила, что за употреблением сладкого нужно внимательно следить. Злоупотреблять сахаром ни в коем случае нельзя, а полученные калории необходимо вовремя сжигать. В этом может помочь физическая нагрузка.

Если полностью исключить сладкое из рациона, то можно даже умереть. Организм до последнего будет стараться добывать для себя глюкозу. Сначала сахар берется из мышц и печени, а затем уже организм начинает расщеплять белок и жир.