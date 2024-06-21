Врач рассказал, почему не стоит увлекаться арбузами и кукурузой

«Кукуруза считается продуктом, который содержит очень много сахара. А повышать количество сахара в рационе - не очень хорошая идея, так как он и так есть во всех продуктах», - пояснила она.

По словам медика, начинать есть арбузы в июне или июле не самая лучшая идея. Лучше всего это делать в августе или сентябре, так как в этот период они наполняются витаминами и становятся хорошими источниками жидкости.

Еще Ростова порекомендовала не пить летом холодную минеральную воду. Чтобы избежать спазма желчных протоков, стоит отдавать предпочтение воде комнатной температуры.