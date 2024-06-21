21 июня 2024, 05:52

Врач рассказал, почему не стоит увлекаться арбузами и кукурузой

Unsplash
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Летом многие любят полакомиться кукурузой и арбузами, но злоупотреблять ими не стоит. В початках содержится большое количество сахара, а арбузы лучше всего покупать уже ближе к осени. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова.

«Кукуруза считается продуктом, который содержит очень много сахара. А повышать количество сахара в рационе - не очень хорошая идея, так как он и так есть во всех продуктах», - пояснила она.

По словам медика, начинать есть арбузы в июне или июле не самая лучшая идея. Лучше всего это делать в августе или сентябре, так как в этот период они наполняются витаминами и становятся хорошими источниками жидкости.

Еще Ростова порекомендовала не пить летом холодную минеральную воду. Чтобы избежать спазма желчных протоков, стоит отдавать предпочтение воде комнатной температуры.

Еда Врачи
21 июня 2024, 05:31
Семь видов микропластика впервые нашли в пенисах мужчин
Unsplash
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Ученые впервые нашли микропластик в человеческих пенисах. Причем в мужских половых органах они обнаружили семь различных видов. Работу исследователей опубликовали в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Недавние результаты исследований ученых выявили наличие микропластика в человеческих яичках.

В своей новой работе специалисты решили рассмотреть ткани полового члена пяти мужчин. Они собирали образцы, когда делали операции по лечению эректильной дисфункции. Это происходило в период с августа по сентябрь 2023 года.

Микропластик присутствовал в тканях четырех мужчин. Всего ученые насчитали семь его видов. Чаще всего встречались полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП).

Теперь специалисты хотят узнать, влияет ли микропластик на эректильную дисфункцию. До проведения дополнительных исследований они посоветовали мужчинам не есть и не пить из пластиковой посуды.

Исследования Ученые Мужчины
21 июня 2024, 02:08
Роспотребнадзор назвал самые полезные фрукты июня
Телеканал «360»
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Персики, абрикосы и нектарины — самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».

В ведомстве уточнили, что персики богаты цинком и магнием, которые необходимы для профилактики болезней нервной системы. Также в них содержится витамин Е, улучшающие работу кровеносной системы.

Абрикосы содержат много калия, который позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А высокая концентрация витамина А полезна для кожи и зрения.

В Роспотребназдоре напомнили, что нектарин - это не гибрид персика и сливы, а отдельный подвид персика, который изначально возник в результате мутации, а потом селекционеры его закрепили. Этот фрукт богат калием и витаминами А и С.

Специалисты порекомендовали чаще употреблять эти фрукты в июне, добавлять их к молочным продуктам, а также сыру и мясу. Но есть и ограничения. Персики, абрикосы и нектарины не стоит употреблять при аллергии, сахарном диабете и заболеваниях желудка.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественное мороженое.

Персики, абрикосы и нектарины - самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».

Питание Роспотребнадзор Продукты
21 июня 2024, 01:48
Девочку с «маской Бэтмена» из США успешно прооперировали Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали юную американку Луну Феннер, известную как девочка с «маской Бэтмена» из-за большого родимого пятна на лице. Об этом рассказали 360.ru в клинике.

Хирурги провели Луне операцию по удалению рубцов и остатков невуса. Процедура длилась пять часов 20 минут и закончилась благополучно.

«Убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса. Также восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века. Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», - рассказала врач.

В больнице под присмотром медиков Луна проведет еще три дня.

Американка Луна Феннер родилась с огромным родимым пятном на лице , которое напоминало маску Бэтмена. В США врачи отказались оперировать девочку, поэтому ее родители обратились к российским медикам. Первые операции ребенку сделали в Краснодаре. После них на лице девочки остались рубцы, которые теперь удаляют в одной из больниц Санкт-Петербурга. В апреле там прошла первая из серии операций.

США Санкт-Петербург Больницы Врачи Луна Феннер
21 июня 2024, 00:54
Врач назвал снижающий холестерин продукт
Freepik
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Вяленые томаты — не только вкусный, но и полезный продукт, который снижает уровень холестерина в организме и помогает сохранить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью aif.ru.

Вяленые томаты - не только вкусный, но и полезный продукт, который снижает уровень холестерина в организме и помогает сохранить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью aif.ru.

В процессе вяления помидоры не только не теряют полезные свойства, но даже приобретают их. Дело в том, что высокие температуры усиливают действие некоторых веществ. Например, в вяленых томатах больше антиоксиданта ликопина.

«Ликопин способствует выведению из организма лишнего холестерина, тем самым препятствуя появлению такого заболевания, как атеросклероз, улучшает состояние сосудистой стенки и реологические свойства крови (то есть ее текучесть), предупреждая развитие сердечно-сосудистых заболеваний», - объяснила врач.

Также ликопин укрепляет кости и зубы, препятствует образованию камней в почках и отложению солей кальция в суставах. А еще помогает сохранить память и зрение и снижает риск развития онкологии.

Вяленые томаты также содержат натрий, калий железо и медь. Эти вещества снижают отечность и укрепляют сердце.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление кофе в умеренных количествах продлевает жизнь.

Еда Болезни Врачи Рак Онкология Продукты

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