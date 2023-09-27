Врач рассказал о вреде и пользе пива

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Польза пива, как объяснила Габдулхакова, заключается в содержащихся в нем биофлавоноидах и фенольных кислотах.

«Эти полифенолы, которые содержатся в пиве, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий, обладают антиоксидантным действием», - пояснила диетолог.

Но пользу напиток принесет только если употреблять его в умеренном количестве - не более 100 миллилитров в неделю.

«Если пить пива больше, то уже начинается этиловое (алкогольное) влияние на организм», - предупредила Габдулхакова.

В этом случае повышаются риски сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, инсульта, инфаркта и аневризмы аорты.

Также имеет значение и крепость пива. Если она в пределах от 0,3 до 1%, то в этом случае работает принцип 100 миллилитров. Однако, если крепость пива 6-7%, то этиловая составляющая нанесет вред.

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