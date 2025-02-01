Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи

Специфический аромат, который появляется у пожилых людей, доставляет неудобства как самим пенсионерам, так и их окружающим. О том, как появляется это явление и как с ним бороться, написал Life.

Почему появляется «старческий запах»? «Старческим запахом» принято называть аромат, возникающий от людей в возрасте. Он обуславливается изменениями, происходящими в организме в процессе старения.

Главной причиной неприятного аромата является особое вещество, появляющееся в составе кожного жира в результате замедления обмена веществ и снижения гормонального уровня. Со временем вещество накапливается в коже человека и изменяет запах его тела.

У каждого человека этот процесс протекает в разном темпе и с разной интенсивностью. В среднем, он начинается примерно после 45 лет, а заметные изменения аромата кожи могут появиться после 50. На образование «старческого запаха» во многом будет влиять общее физическое состояние организма, состояние кожи, образ жизни и питание.

Как убрать этот аромат? Устранить специфический аромат полностью не получится, но уменьшить его можно. Для этого человеку необходимо соблюдать несколько правил. В первую очередь, следует обратить внимание на регулярную гигиену и поддержание чистоты тела.

Среди водных процедур предпочтение нужно отдать душу, а не ванне, а для мытья использовать мягкие средства. После этого обязательно нужно увлажнить кожу кремом, поскольку чем тоньше и суше она будет, тем более ярко будет выражен неприятный запах.

Далее специалисты рекомендуют пересмотреть вопрос одежды и домашнего текстиля. Накопление специфических ароматов можно снизить благодаря чистке мягкой мебели, ковров, постельного белья и полотенец, а также частой смене и стирке белья и одежды.

Третьим важным аспектом в борьбе со «старческим запахом» является режим питания. Пожилым людям стоит снизить количество жирной пище, включая в свой рацион больше тушеных и вареных овощей.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова также говорила о важности особого питания для пенсионеров , которые хотят избавиться от неприятного аромата тела. Химик заявила, что в ежедневном меню людей должно быть больше фруктов и овощей.