01 февраля 2025, 05:40

Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи

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Состояние микробиома желудочно-кишечного тракта может отражаться на состоянии кожи, способствуя появлению сосудистых изменений, покраснений и розацеа. Современные исследования уже выявили такую взаимосвязь, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

«Некоторые патологические состояния ЖКТ особенно часто связаны с дерматологическими проявлениями. Гастрит и язвенная болезнь, например, могут сопровождаться кожными реакциями, такими как розацеа, покраснение и сосудистые изменения», - пояснила она.

Врач добавила, что дисбактериоз кишечника провоцирует появление акне и дерматитов. Любое нарушение баланса бактерий в этом органе влияет на иммунную систему, что отражается на коже.

Михайлова отметила, что некоторые продукты могут улучшить работу ЖКТ и состояние кожи. Это зелень, ягоды, богатые клетчаткой овощи, йогурты и квашеная капуста.

При этом сахар, быстрые углеводы, молоко и молочные продукты могут спровоцировать воспаление и вызвать акне. Увлекаться жирной и жареной пищей тоже не стоит, как и кофе с алкоголем.

Ранее дерматовенеролог Алена Новожилова предупредила, что пряная пища и алкоголь являются основными триггерами розацеа.

Болезни Врачи Россия
31 января 2025, 12:05
«Старческий запах» будет у всех? Что это такое и можно ли с ним бороться
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Специфический аромат, который появляется у пожилых людей, доставляет неудобства как самим пенсионерам, так и их окружающим. О том, как появляется это явление и как с ним бороться, написал Life.

Почему появляется «старческий запах»? «Старческим запахом» принято называть аромат, возникающий от людей в возрасте. Он обуславливается изменениями, происходящими в организме в процессе старения.

Главной причиной неприятного аромата является особое вещество, появляющееся в составе кожного жира в результате замедления обмена веществ и снижения гормонального уровня. Со временем вещество накапливается в коже человека и изменяет запах его тела.

У каждого человека этот процесс протекает в разном темпе и с разной интенсивностью. В среднем, он начинается примерно после 45 лет, а заметные изменения аромата кожи могут появиться после 50. На образование «старческого запаха» во многом будет влиять общее физическое состояние организма, состояние кожи, образ жизни и питание.

Как убрать этот аромат? Устранить специфический аромат полностью не получится, но уменьшить его можно. Для этого человеку необходимо соблюдать несколько правил. В первую очередь, следует обратить внимание на регулярную гигиену и поддержание чистоты тела.

Среди водных процедур предпочтение нужно отдать душу, а не ванне, а для мытья использовать мягкие средства. После этого обязательно нужно увлажнить кожу кремом, поскольку чем тоньше и суше она будет, тем более ярко будет выражен неприятный запах.

Далее специалисты рекомендуют пересмотреть вопрос одежды и домашнего текстиля. Накопление специфических ароматов можно снизить благодаря чистке мягкой мебели, ковров, постельного белья и полотенец, а также частой смене и стирке белья и одежды.

Третьим важным аспектом в борьбе со «старческим запахом» является режим питания. Пожилым людям стоит снизить количество жирной пище, включая в свой рацион больше тушеных и вареных овощей.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова также говорила о важности особого питания для пенсионеров , которые хотят избавиться от неприятного аромата тела. Химик заявила, что в ежедневном меню людей должно быть больше фруктов и овощей.

Одежда Пенсионеры Питание Правила Женщины Мужчины
31 января 2025, 05:04
Сон на животе оказался самым вредным для здоровья
Unsplash
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Любимая поза для сна может отразиться на здоровье человека. Вредней всего отдыхать лежа на животе, сообщила Daily Mail преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе, терапевт Триша Пасрича.

Неудобное положение усилит давление на бедра и искривит позвоночник, предупредила она. Отдых на животе может привести к перенапряжению шеи, поскольку она постоянно повернута в одну сторону, на боку - к болям. Пасрича описала идеальную позу.

«Сначала слегка согните ноги и положите подушку между коленями, чтобы выровнять спину. Это также помогает снизить давление на бедра. Во-вторых, возьмите руку, которая находится ниже вас, и слегка обнимите себя, пока вы спите», - сказала она.

В некоторых случаях сон на боку может пойти на пользу. При лежании на левом боку, по словам Пасричи, в пищевод попадет меньше кислоты, которая вызывает изжогу. На правом боку она посоветовала спать тем, кто на ночь принимает лекарства. Из-за физиологических особенностей желудка и тонкого кишечника такая поза ускорит всасывание примерно на 13 минут.

Кроме боли сон на животе и боку опасен преждевременным старением кожи, сообщил косметолог Георгий Кабулов. Для того, чтобы этого избежать, специалист посоветовал купить ортопедическую подушку.

Болезни Медицина
30 января 2025, 04:29
Сексолог объяснил пристрастие москвичей к проституткам в инвалидных колясках
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Желание заниматься сексом исключительно с инвалидами может быть признаком психических отклонений. Психиатр, сексолог Алексей Вилков сообщил об этом «Вечерней Москве».

Доктор объяснил, что каждый человек имеет свои пристрастия в постели. В некоторых случаях они могут сильно отличаться от общепринятых и даже переходить за грань. По словам Вилкова, когда мужчина ищет близости с проституткой на коляске из любопытства, это относится к условной норме. В обратном случае идет речь об отклонении.

«Обычно это бывает у мужчин с расстройством личности, то есть при психопатии, с ярко выраженными акцентуациями характера, с изолированными сексуальными девиациями», - сказал он.

О повышенном спросе москвичей на проституток с инвалидностью рассказал Telegram-канал Mash. Некоторые женщины даже симулировали увечья, чтобы больше заработать.

Сами эскортницы пожаловались на высокую конкуренцию в ОАЭ , жадных посредников и потребительском отношении клиентов. По их словам, в роли сутенеров теперь выступают менеджеры.

Болезни Инвалиды Секс
28 января 2025, 05:50
Пожилым россиянам рассказали, какой напиток приводит к гниению в кишечнике
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Пожилым людям стоит ограничить употребление молока, так как с возрастом в их организме снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего углеводы молочных продуктов. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина.

Специалист объяснила, что этот фермент необходим для переваривания и усваивания молока, но с возрастом его выработка снижается. Тогда молочный сахар уже не расщепляется в тонком кишечнике, оставаясь в неизменном виде. В результате он становится «отличной пищей для патологической микрофлоры толстого кишечника».

«Она увеличивается, и начинается процесс патологического брожения или гниения», - подчеркнула врач.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что кефир является российским суперфудом для всех возрастов, но особенно он полезен для пожилых людей благодаря своим уникальным свойствам.

До этого британские исследователи сообщили, что употребление одного стакана молока в день может снизить риск развития рака кишечника у женщин.

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