Врач рассказал о простом упражнении, снижающем риск Альцгеймера

«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», - написала она.

Павлова пояснила, что благодаря дыхательным упражнениям уровень бета-амилоидных пептидов уменьшатся, также происходит замедление формирования амилоидных бляшек, с которыми связывают появление болезни Альцгеймера.

Ученые Калифорнийского университета обнаружили этот простой способ профилактики во время исследования. Его результаты можно изучить в журнале Nature. Более 100 участников эксперимента на протяжении четырех недель выполняли упражнение «медленное дыхание». К концу срока в их крови стало значительно меньше уровней бета-амилоидных пептидов.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может повлиять на развитие болезни Альцгеймера.