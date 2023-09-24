Врач рассказал о полезных свойствах вина и пива

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В публикации эксперт перечислил продукты, которые способны снизить риски возникновения аневризмы аорты. По его словам, этому способствуют антивоспалительные свойства продуктов. Среди них: овощи, фрукты, орехи, цельные зерна, нежирный сыр, хлопья, кофе, чай, вино и пиво.

Помимо этого врач назвал продукты, усиливающие воспаление. Это колбасные изделия, мясо, чипсы, сладкая газировка и субпродукты.

Врач также рассказал о факторах риска аневризмы аорты. Ей подвержены мужчины после 65 лет, курильщики, и пациенты, страдающие от неконтролируемой гипертонии. Еще в опасной группе могут оказаться те, кто ведет сидячий образ жизни и неправильно питается.

Ранее кардиолог Диана Деревянкина назвала смертельно опасный уровень артериального давления. По ее словам, критический уровень выше 180/100 миллиметров ртутного столба.