Врач рассказал о неожиданном симптоме сахарного диабета

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Обычно такие зрительные отклонения возникают при резкой смене положения тела или при подъеме тяжестей. Врач объяснила их спазмом сосудов головного мозга. Но, кроме того, мушки могут появляться при низком давлении, анемии, мигрени, болезни зрительных органов и даже сахарном диабете.

Точный диагноз сможет поставить врач. Обращаться к нему стоит, если мушки перед глазами возникают часто - три-четыре раза в месяц. Перед посещением доктора нужно будет провести целый ряд исследований: сдать различные анализы крови, УЗИ и ЭГК.

Ранее стало известно, что боли в промежности у мужчин и женщин могут быть симптомом целого ряда заболеваний, в том числе, редкого вида рака - анальной онкологии.