Врач рассказал, о каких серьезных болезнях говорит боль в спине
Боль в спине может говорить сразу о нескольких серьезных заболеваниях. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».
«У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря», - рассказал медик.
Он добавил, что неприятные ощущения в спине могут указывать на заболевания сердца, а также желудка и почек. Причем боль может быть такой сильной, что человек потеряет сознание. По словам Кондрахина, обратиться к врачу за помощью нужно, если спина болит в течение суток.
Ранее британский анестезиолог Джайдип Пандит рассказал, что рыжеволосые люди интенсивнее чувствуют боль , связанную с температурами. Еще такие люди болезненнее ощущают удары током и ожоги.