Врач рассказал, о чем говорят сухость и трещины на стопах

По ее словам, трещины на стопах могут говорить о дефиците йода в организме. При его недостатке появляется гипоксия - нарушение кровоснабжения тканей стоп.

«В холодное время года именно этот симптом особенно заметен: пятки сохнут гораздо сильнее. Однако важно помнить, что препараты йода без назначения врача не принимаются», - подчеркнула Юцмюц.

Она посоветовала добавить в рацион йодсодержащую соль, а также пить комплексы витаминов с йодом. Еще сухость кожи стоп может быть сигналом о дефиците жирорастворимого витамина А. Врач порекомендовала использовать для увлажнения крема с витаминами D и А. Можно применять и питательные кремы с мочевиной в составе. Найти их можно в любой аптеке.

При нехватке макроэлементов в организме на коже стоп могут начать появляться трещины. Также возможна ее сухость, предупредила в разговоре с «Газетой.ru» дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ РЖД-Медицина Елена Юцмюц.