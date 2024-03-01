01 марта 2024, 02:22

Врач рассказал, на какие смертельные болезни указывает кровь из носа

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Кровь из носа может пойти неожиданно у любого человека, но иногда она говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Вызывающие кровотечение болезни перечислила Пятому каналу врач-отоларинголог Анна Колесникова.

У взрослых людей чаще всего носовые кровотечения появляются из-за гипертонической болезни, атеросклероза сосудов или пороков развития сердца.

«Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы или тромбастения. Также причиной могут быть эндокринные заболевания», - объяснила отоларинголог По словам Колесниковой, по тому месту, откуда идет кровь, определяют передние и задние носовые кровотечения.

«При передних кровь бежит из передней трети перегородки носа. В этом месте сосуды наиболее тонкие, поэтому легко травмируются при любых воспалительных явлениях или повышении давления», - пояснила специалист.

Врач отметила, что передние кровотечения достаточно легко остановить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы для человека могут создать задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Они-то и несут угрозу жизни, поэтому являются причиной для неотложной госпитализации.

Врач-отоларинголог Светлана Марнова ранее объяснила, что сосудосуживающие капли в нос нельзя использовать людям с аритмией.

Болезни Врачи
29 февраля 2024, 18:43
Врач назвал продукты, которые вызывают пищевую зависимость
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Британский доктор Крис ван Таллекен рассказал, что ультраобработанные продукты воздействуют на центры удовольствия в системе вознаграждения мозга, при этом вызывая зависимость. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ультраобработанные продукты - это еда, которую сделали в промышленных условиях из рафинированных примесей компонентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

По мнению врача, такой способ приготовления и обработки пищи активирует области головного мозга, которые отвечают за вознаграждение, фокус и память. Сладкое и фастфуд стимулируют центры удовольствия в голове. Так вырабатывается дофамин, который вызывает чувство радости.

Доктор ван Таллекен уточнил, что большинство могут стать зависимыми от такого быстрого способа получения приятных эмоций и ощущений. Кроме того, чрезмерное употребление такой пищи может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.

Ранее врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара. Специалисты перечислили самые вредные виды фастфуда.

Питание Врачи Продукты
29 февраля 2024, 17:04
Людям старше 50 лет посоветовали избегать мясных деликатесов
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Пожилым людям посоветовали избегать мясных деликатесов, указав на связь этих продуктов с риском развития рака кишечника. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По данным Международной организации по изучению рака, мясные деликатесы классифицируются как канцерогены первого класса. Они повышают вероятность заболеть раком не только кишечника, но и желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. Высокое содержание жиров, холестерина и соли в них может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, особенно у пожилых.

Михалева посоветовала ограничить потребление красного мяса до одного раза в месяц из-за высокого уровня в нем насыщенных жиров и холестерина, особенно важно это для людей старше 50 лет, у которых повышен риск развития рака кишечника.

Также им стоит избегать молочных продуктов с высоким содержанием жира.

«В основном речь идет о сыре. Сыр - это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20-30 граммов в день. Это хороший источник кальция для пожилых», - уточнила Михалева.

По ее словам, избыток сыра может способствовать повышению риска гипертонии, атеросклероза и ухудшение работы почек из-за большого содержания соли и холестерина.

Вредны для пожилых и изделия из муки высшего сорта, такие как белый хлеб, булочки и выпечка, из-за их высокой калорийности и содержания простых углеводов. Обилие мучного в рационе чревато ожирением и сахарным диабетом второго типа.

Михалева отметила, что конфеты, шоколад и промышленная выпечка могут способствовать набору веса, сахарному диабету и ожирению печени, поэтому их потребление также должно быть ограничено.

Употребление соленых продуктов по возможности лучше сократить, а обычную соль заменить на низконатриевую.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала пять страшных последствий отказа от хлеба. Среди них - увеличение усталости и дефицит витаминов.

Здравоохранение Рак Ожирение Продукты
29 февраля 2024, 15:08
Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара
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Врачи рассказали, какой фастфуд ведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Об их предостережении написала «Российская газета».

«Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед, ставший для многих привычным, не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем», - предупредили специалисты.

Тем, кто предпочитает вредную еду, эксперты порекомендовали во благо организма отдать предпочтение более здоровой и полезной пище. Фастфуд чрезвычайно насыщен трансжирами, которые появляются в результате жарки.

Пища с содержанием такого компонента может привести к росту уровня «плохого» холестерина. Его накопление может стать фактором повышенного риска опасных сердечно-сосудистых проблем, среди которых - атеросклероз, инфаркт, инсульт.

Кроме того, врач Марк Гадзиян отметил, что небезопасно употреблять и готовые соусы - майонез или кетчуп. По его словам, в них могут содержаться те же трансжиры, скрытые сахар и соль, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы. Частое употребление подобных продуктов питание может повлиять на возникновение ожирения и метаболического синдрома.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала пять страшных последствий отказа от хлеба.

Еда Питание Врачи Ожирение
29 февраля 2024, 15:00
Диетолог назвала 5 страшных последствий отказа от хлеба
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Полное исключение хлеба из рациона может негативно появлиять на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова изданию «Аргументы и Факты».

По ее словам, отказ от хлеба может привести к снижению работоспособности, умственной активности и увеличению усталости из-за дефицита витамина В1. Также может возникнуть дефицит витамина РР, необходимого для мозга, и витамина В2, важного для зрения. Кроме того, иммунная система пострадает из-за отсутствия фолиевой кислоты и возможны нарушения работы кишечника из-за недостатка пищевых волокон. Потребление хлеба в умеренных количествах способствует здоровью пищеварительной системы.

Рекомендуемое количество ржаного хлеба составляет 300 граммов в день, что равно примерно пяти кусочкам. Такое количество обеспечивает организм более чем третью суточной потребности в витаминах В1, E, магнии, и фосфоре. Важно отметить, что ржаной хлеб содержит много железа - 78% от дневной нормы, при этом наличие фолиевой кислоты способствует лучшему усвоению этого минерала. Также хлеб богат витамином В2, РР и кальцием.

В каждых 100 граммах ржаного хлеба находится от 30 до 35 миллиграммов селена, что составляет более половины суточной потребности. Ржаная мука по сравнению с пшеничной содержит больше незаменимых аминокислот и биологически активных веществ, необходимых для здоровья кишечника и стимуляции полезной микробиоты.

Особенно полезным считается хлеб на закваске, так как он содержит ферменты для лучшего усвоения минералов.

Ржаной хлеб подходит для тех, кто стремится контролировать свой вес и для диабетиков, благодаря высокому содержанию клетчатки, обеспечивающей длительное чувство сытости и не вызывающей скачков глюкозы в крови.

Ранее россиянам назвали симптомы дефицита витаминов. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность.

Питание Наука

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