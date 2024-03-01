Врач рассказал, на какие смертельные болезни указывает кровь из носа

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У взрослых людей чаще всего носовые кровотечения появляются из-за гипертонической болезни, атеросклероза сосудов или пороков развития сердца.

«Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы или тромбастения. Также причиной могут быть эндокринные заболевания», - объяснила отоларинголог По словам Колесниковой, по тому месту, откуда идет кровь, определяют передние и задние носовые кровотечения.

«При передних кровь бежит из передней трети перегородки носа. В этом месте сосуды наиболее тонкие, поэтому легко травмируются при любых воспалительных явлениях или повышении давления», - пояснила специалист.

Врач отметила, что передние кровотечения достаточно легко остановить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы для человека могут создать задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Они-то и несут угрозу жизни, поэтому являются причиной для неотложной госпитализации.

Врач-отоларинголог Светлана Марнова ранее объяснила, что сосудосуживающие капли в нос нельзя использовать людям с аритмией.