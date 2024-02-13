Врач рассказал, можно ли вылечить менингит

«Там разные способы механизмов используются. Вот это менингеальная оболочка головного мозга. Ну и, соответственно, она затрагивает и саму поверхность головного мозга», - объяснил он.

По словам врача, предотвратить эту болезнь нельзя из-за отсутствия налаженной системы вакцинации. К тому же, пациенты не всегда успевают заметить у себя менингит.

«Даже на фоне лечения высокий процент длительно пострадавших на всю жизнь инвалидов и так далее. Это не значит, что все, кто перенес. Но процент очень большой. И летальные исходы соответственно», - сказал Крючков.

Поэтому при менингите важно, как можно быстрее начать антибиотикотерапию. Менингит отличается высокой температурой, сильным недомоганием и слабостью. Также нужно обратить внимание на такие специфические симптомы, как светобоязнь и невыносимая головная боль.

В Липецкой области 11-летняя школьница умерла от менингита , течение болезни было молниеносным. С погибшей контактировали двое других учеников, у которых врачи уже выявили инфекционное заболевание.