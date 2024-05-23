23 мая 2024, 04:58

Врач рассказал, можно ли увеличить пенис без операции

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Мужчины, неудовлетворенные размерами своего полового члена, должны осознать, что часто это чисто психологическая проблема. При этом единственный реальный способ его увеличить — пластическая операция.

Наиболее известные способы увеличения мужского достоинства являются неэффективными и нерабочими, рассказал Пятому каналу врач-уролог Сергей Ильин.

По его словам, разрекламированные крема и помпы - «полная воды фикция». Важнее научиться им правильно пользоваться, осознать, что дело не в размере, а в умениях и навыках использования.

«Вот как можно увеличить палец? Оттягивать его и также растягивать половой член? Он такой же, как орган, как все остальные пальцы руки, ноги. Это все неэффективно, все фикция, полная воды фикция», - заявил специалист.

Ильин добавил, что если выбирать между способами его увеличения, то лучше остановиться на пластической операции. Только нужно найти опытного оперирующего хирурга, а также понимать, что визуально полученный результат может не понравится.

Врач предупредил и о повышенных рисках обильной кровопотери, что может очень плохо закончиться.

Ранее британский ученый опросил женщин, чтобы узнать их мнение об идеальной длине пениса.

Врачи Мужчины Пластические операции
23 мая 2024, 00:41
«Переболеют все». Врач назвал симптомы коронавируса FLiRT
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Новый штамм коронавируса FLiRT обладает высокой заразностью: им переболеют все, причем по несколько раз. Хорошая новость в том, что новая вариация вируса не будет вызывать осложнений и тяжелых последствий.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Российской газете» , что все штаммы коронавируса, возникающие после 2022 года, - это вариации омикрона.

«Они не патогенны: как правило, не влекут за собой тяжелые инфекционные заболевания. Тактика вируса - заражаем всех, переболевают все и не по одному разу, но при этом никто не умирает», - объяснил врач.

У нового варианта коронавируса нет специфических симптомов. Потеря обоняния и вкуса наблюдается не более чем у 15% заболевших. В остальном зараженных ждут привычные признаки ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры. Кроме того, болезнь может проявиться в виде расстройства ЖКТ, диареи и болей в животе.

Осложнений FLiRT практически не дает, добавил врач.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что штамм FLiRT представляет опасность только для пациентов со слабым иммунитетом - например, пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Болезни Минздрав Врачи Россия Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19
22 мая 2024, 17:14
Новый штамм коронавируса FLiRT назвали обновленной версией омикрона
Unsplash
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Появившийся в России штамм коронавируса FLiRT — очередной вариант возбудителя омикрон, но обладает меньшей патогенностью, поэтому рост числа зараженных окажется незначительным. Об этом в комментарии 360.ru заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что за время пандемии специалисты выявили более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались по структуре своего генома и биологическим свойствам.

Возбудители альфа, бета, гамма и дельта, бушевавшие до появления омикрона, обладали значительной патогенностью, поэтому зараженные часто умирали. Число летальных случаев пошло на спад, когда появился омикрон. Но он оказался более заразным, и на пике число заболевших доходило до 3,5 миллиона в сутки.

«Штамм FLiRT, который обнаружили в этом году, мало отличается от прошлых вариантов в плане патогенности, но его заразность меньше, чем у омикрона. Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии», - заявил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что вакцины, которые применяли раньше, снизят вероятность течения тяжелой болезни или смерти, но от заражения новым штаммом коронавируса защитят слабо.

Роспотребнадзор сообщил, что всего в России выявили 178 случаев заражения штаммом коронавируса FLiRT. Основная доля пришлась на вариант KS.1 (170 случаев). В ведомстве добавили, что по симптомы у возбудителя такие же, как у омикрона: кашель, температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Коронавирус в России и в мире Вакцинация от коронавируса в России
22 мая 2024, 01:14
«Абсолютно оправданно». Врач объяснил включение «Тапентадола» в список наркопрепаратов
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Минздрав РФ предложил внести «Тапентадол» в список наркотических и психотропных веществ. О том, что это за препарат, насколько он опасен и стоит ли его включать в подобный перечень 360.ru рассказал врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

«Тапентадол» используется для обезболивания при острых и хронических болевых симптомах. Это производный препарат опиоидных анальгетиков, способный вызывать состояние наркотического опьянения. «Тапентадол» является сильнодействующим психотропным препаратом, отметил собеседник 360.ru.

«Безусловно внесение данного препарата в список запрещенных абсолютно оправданно», - заявил Сараев.

Он объяснил, что в России не все производимые в мире опиоидные анальгетики включают в рекомендации для лечения тех или иных состояний. Например, их могут не принять, если клинические испытания показали слишком много побочных действий на организм или возможна передозировка основным веществом.

«Много существует препаратов, которые наше государство не приняло для использования в нашей стране и абсолютно на 100% это было сделано оправданно», - подчеркнул врач.

Он привел в качестве примера ситуацию в США, где прием подобных препаратов привел к массовой пандемии опиоидных наркотиков и вызвал рост опиоидной наркомании. Так произошло в американском городе Филадельфия.

«Люди колятся прямо на улице среди бела дня. Они умирают. По всему городу Филадельфия ходят люди в состоянии наркотического опьянения», - рассказал Сараев.

При этом жители города вынуждены все это терпеть, так как органы власти и полиция бездействуют, заключил собеседник 360.ru.

США Наркотики Лекарства Врачи Россия
22 мая 2024, 00:36
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
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В России выявили вариант коронавирусной инфекции FLiRT, но он не представляет серьезной опасности для населения. В стране по-прежнему доминирует штамм омикрон.

В процессе наблюдения, анализа и оценки вируса можно выявить даже единичные новые геноварианты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», - уточнило ведомство.

Все они не опаснее других разновидностей коронавирусной инфекции.

Если говорить о симптоматике, то здесь, как и при омикроне, может появиться кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Специалисты предупредили, что для сохранения здоровья нужно чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, проветривать помещения, а также избегать общения с больными людьми.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что штамм коронавируса FLiRT особой опасности не представляет , хотя и очень заразен.

Болезни Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире

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