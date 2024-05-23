Врач рассказал, можно ли увеличить пенис без операции

Наиболее известные способы увеличения мужского достоинства являются неэффективными и нерабочими, рассказал Пятому каналу врач-уролог Сергей Ильин.

По его словам, разрекламированные крема и помпы - «полная воды фикция». Важнее научиться им правильно пользоваться, осознать, что дело не в размере, а в умениях и навыках использования.

«Вот как можно увеличить палец? Оттягивать его и также растягивать половой член? Он такой же, как орган, как все остальные пальцы руки, ноги. Это все неэффективно, все фикция, полная воды фикция», - заявил специалист.

Ильин добавил, что если выбирать между способами его увеличения, то лучше остановиться на пластической операции. Только нужно найти опытного оперирующего хирурга, а также понимать, что визуально полученный результат может не понравится.

Врач предупредил и о повышенных рисках обильной кровопотери, что может очень плохо закончиться.

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